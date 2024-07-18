Felç Geçirdikten Sonra Yemek Düzeninde Radikal Değişiklikler Yapmak Zorunda Kalan Doktordan İlginç Açıklamalar
Felç Geçirdikten Sonra Yemek Düzeninde Radikal Değişiklikler Yapmak Zorunda Kalan Doktordan İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Tim Spector isimli bir doktor, felç geçirdikten sonra hayatında radikal değişiklikler yapmak zorunda kaldığını dile getiriyor. Tuzu azaltması gerektiğini çok geç fark eden doktor, ne gibi şeylere dikkat edilmesi gerektiğini de söylüyor.
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Beslenme uzmanı Tim Spector, kan basıncı ve tansiyonu düzenlemek için dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.
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“Keşke bana yüksek tansiyon teşhisi konulduğunda bu söylenmiş olsaydı. Bir doktor olarak, tuzu azaltmanın bir numaralı şey olduğunu biliyordum."
“Araştırmalarım bana çoğumuzun tuza duyarlı olmadığını söyledi. Yani benim için bunun tansiyonum üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Ve öğrendiğim şey potasyumun aslında tuzdan daha önemli olduğuydu. Yani daha yüksek potasyumlu yiyecekler yemelisiniz.”
"Aslında çoğu bitkide bol miktarda potasyum vardır. Kan basıncınızı düşürmenin bir diğer yolu da lif alımını arttırmaktır. Sadece beş gramlık bir lif artışı, kan basıncınızı tuzdan kaçınmanın iki katı kadar azaltabilir."
“Ve tabii ki, lif ve potasyuma ek olarak, bunu daha da azaltmak için pancar gibi başka bitkiler de var. Yani sizi sağlıklı tutacak ve bağırsak mikroplarınızın yanı sıra sizin de faydalanacağınız bazı çözümlerimiz var.”
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“Diyetlerimizdeki birincil sodyum kaynağı olan çok işlenmiş gıdaların azaltılması daha faydalı olabilir. Ayrıca bu gibi gıdalarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlanmış olan potasyum ve lif oranı da daha düşüktür.”
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