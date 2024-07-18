Felç Geçirdikten Sonra Yemek Düzeninde Radikal Değişiklikler Yapmak Zorunda Kalan Doktordan İlginç Açıklamalar

Tim Spector isimli bir doktor, felç geçirdikten sonra hayatında radikal değişiklikler yapmak zorunda kaldığını dile getiriyor. Tuzu azaltması gerektiğini çok geç fark eden doktor, ne gibi şeylere dikkat edilmesi gerektiğini de söylüyor.

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