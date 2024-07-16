Kitapseverler Üzgün: Wattpad'in Türkiye'de Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada İnfiale Sebep Oldu
Kitapseverler Üzgün: Wattpad'in Türkiye'de Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada İnfiale Sebep Oldu
2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi. Bu erişim engeli sosyal medyada infiale sebep oldu!
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2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.
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7'den 70'e birçok kişinin kullandığı uygulamanın erişime kapatılması ise tepkilere sebep oldu.
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