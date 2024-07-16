Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kitapseverler Üzgün: Wattpad'in Türkiye'de Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada İnfiale Sebep Oldu

Kitapseverler Üzgün: Wattpad'in Türkiye'de Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada İnfiale Sebep Oldu

Erişim Engeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 22:09

2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi. Bu erişim engeli sosyal medyada infiale sebep oldu!

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.

2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.

7'den 70'e birçok kişinin kullandığı uygulamanın erişime kapatılması ise tepkilere sebep oldu.

7'den 70'e birçok kişinin kullandığı uygulamanın erişime kapatılması ise tepkilere sebep oldu.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın