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Wattpad Kapatıldı: Türkiye’den Giriş Yapılamıyor

Wattpad Kapatıldı: Türkiye’den Giriş Yapılamıyor

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 20:51

Kanada menşeli hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad, Türkiye’de kapatıldı. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar göre Wattpad’e Türkiye’den erişim sağlanamayacak.

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2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.

2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.

Twitter’daki “Engelli Web” sayfası, Wattpad’e erişim yasağı kararını Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığını açıkladı.

Twitter’daki “Engelli Web” sayfası, Wattpad’e erişim yasağı kararını Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığını açıkladı.

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twitter.com

Geçtiğimiz günlerde hükümete yakın Yeni Şafak ve Sabah Gazetesi’nde Wattpad ile ilgili haberler yer almıştı

Geçtiğimiz günlerde hükümete yakın Yeni Şafak ve Sabah Gazetesi’nde Wattpad ile ilgili haberler yer almıştı

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