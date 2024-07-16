Wattpad Kapatıldı: Türkiye’den Giriş Yapılamıyor
Wattpad Kapatıldı: Türkiye’den Giriş Yapılamıyor
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2006 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kurulan ve kısa zamanda popüler hale gelen kitap yazma ve okuma sitesi Wattpad’e Türkiye’den erişim engelledi.
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Twitter’daki “Engelli Web” sayfası, Wattpad’e erişim yasağı kararını Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığını açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde hükümete yakın Yeni Şafak ve Sabah Gazetesi’nde Wattpad ile ilgili haberler yer almıştı
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