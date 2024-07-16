Hem Sempatik Hem Yakışıklı! Başarılı Futbolcu Arda Güler'in Tatil Pozlarına Övgü Yağdı
Hem Sempatik Hem Yakışıklı! Başarılı Futbolcu Arda Güler'in Tatil Pozlarına Övgü Yağdı
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı futbolcu Arda Güler, tatil pozları paylaştı. Arda Güler'in tatil pozlarına övgü yağdı!
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Başarılı futbolcu Arda Güler'i hepimiz biliyoruz. Başarısıyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Arda Güler son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Arda Güler, yoğun tempolu çalışmalarına biraz ara vermiş olsa gerek, bazı tatil kareleri paylaştı.
Hayranlık uyandıran Güler, 'Hak ettin bu tatili' dedirtti.
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İsterseniz şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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