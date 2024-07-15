'Sinek Avlıyoruz' Diyen Esnafa İlk Yorum Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan Geldi: 'Kaliteli Hizmet Sunun'
'Sinek Avlıyoruz' Diyen Esnafa İlk Yorum Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan Geldi: 'Kaliteli Hizmet Sunun'
'Ezbere Yaşayanlar', 'Bunu Herkes Bilir' gibi kitapların yazarı olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflar için eleştiri yaptı. Eleştirisinde sorunun kaynağını ince eleyip sık dokuyan Gürkan, güncel resmi en iyi şekilde anlattı.
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Yükselen enflasyonla birlikte zaman zaman işletmelerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiğine şahit oluyoruz. Bunu suistimal etme potansiyeli olan bir kesim olduğu için de zaman zaman esnaflar da eleştirilebiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde THS Haber, Ayvalık'taki esnafların şikayetini paylaştı. 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflara ise cevabı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan geldi.
Gürkan sözlerine önce 'İnsanları kazıklamayın' diyerek başladı.
Ardından eleştirisine güncel durumu Fransa ile karşılaştırarak devam etti.
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Peki Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın bu analizi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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