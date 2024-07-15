'Sinek Avlıyoruz' Diyen Esnafa İlk Yorum Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan Geldi: 'Kaliteli Hizmet Sunun'

'Ezbere Yaşayanlar', 'Bunu Herkes Bilir' gibi kitapların yazarı olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflar için eleştiri yaptı. Eleştirisinde sorunun kaynağını ince eleyip sık dokuyan Gürkan, güncel resmi en iyi şekilde anlattı.

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