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'Sinek Avlıyoruz' Diyen Esnafa İlk Yorum Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan Geldi: 'Kaliteli Hizmet Sunun'

'Sinek Avlıyoruz' Diyen Esnafa İlk Yorum Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan Geldi: 'Kaliteli Hizmet Sunun'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 00:14

'Ezbere Yaşayanlar', 'Bunu Herkes Bilir' gibi kitapların yazarı olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflar için eleştiri yaptı. Eleştirisinde sorunun kaynağını ince eleyip sık dokuyan Gürkan, güncel resmi en iyi şekilde anlattı.

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Yükselen enflasyonla birlikte zaman zaman işletmelerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiğine şahit oluyoruz. Bunu suistimal etme potansiyeli olan bir kesim olduğu için de zaman zaman esnaflar da eleştirilebiliyor.

Yükselen enflasyonla birlikte zaman zaman işletmelerin ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiğine şahit oluyoruz. Bunu suistimal etme potansiyeli olan bir kesim olduğu için de zaman zaman esnaflar da eleştirilebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde THS Haber, Ayvalık'taki esnafların şikayetini paylaştı. 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflara ise cevabı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde THS Haber, Ayvalık'taki esnafların şikayetini paylaştı. 'Sinek avlıyoruz' diyen esnaflara ise cevabı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'dan geldi.
twitter.com

Gürkan sözlerine önce 'İnsanları kazıklamayın' diyerek başladı.

Gürkan sözlerine önce 'İnsanları kazıklamayın' diyerek başladı.

Ardından eleştirisine güncel durumu Fransa ile karşılaştırarak devam etti.

Ardından eleştirisine güncel durumu Fransa ile karşılaştırarak devam etti.

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Peki Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın bu analizi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Peki Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın bu analizi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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