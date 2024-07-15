Hamsi Turşusu Paylaşarak Herkesin İştahını Kaçıran Kullanıcı, "Allah'ım Nasip Etme" Dedirtti
Hamsi Turşusu Paylaşarak Herkesin İştahını Kaçıran Kullanıcı, "Allah'ım Nasip Etme" Dedirtti
Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun iştahını kaçırdı. 'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!
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Dünya çapında farklı kültürler ve farklı mutfaklar var sizler de takdir edersiniz ki. Birçoğumuz deneyimlemesek de farklı kültürün insanları farklı tatlar arayışına girebiliyor.
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