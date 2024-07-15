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Hamsi Turşusu Paylaşarak Herkesin İştahını Kaçıran Kullanıcı, "Allah'ım Nasip Etme" Dedirtti

Hamsi Turşusu Paylaşarak Herkesin İştahını Kaçıran Kullanıcı, "Allah'ım Nasip Etme" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 22:57

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun iştahını kaçırdı. 'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!

Detaylar...👇

Dünya çapında farklı kültürler ve farklı mutfaklar var sizler de takdir edersiniz ki. Birçoğumuz deneyimlemesek de farklı kültürün insanları farklı tatlar arayışına girebiliyor.

Dünya çapında farklı kültürler ve farklı mutfaklar var sizler de takdir edersiniz ki. Birçoğumuz deneyimlemesek de farklı kültürün insanları farklı tatlar arayışına girebiliyor.

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun midesini ağzına getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun midesini ağzına getirdi.

'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!

'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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tom lee jones

ok efemine vegan pmbegt mikail ruun akit nedio.