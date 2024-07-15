Hamsi Turşusu Paylaşarak Herkesin İştahını Kaçıran Kullanıcı, "Allah'ım Nasip Etme" Dedirtti

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun iştahını kaçırdı. 'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!

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