Donald Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Sonrası Elon Musk'tan 'Iron Man Zırhı' Önerisi: 'Belki de Tam Sırası'
Donald Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Sonrası Elon Musk'tan 'Iron Man Zırhı' Önerisi: 'Belki de Tam Sırası'
Donald Trump'ın Pensilvanya'daki suikast girişimi sonrası ünlü girişimci Elon Musk'tan ilginç bir fikir geldi. Elon Musk, 'Iron Man zırhı yapmak için belki de tam sırasıdır' diyen Elon Musk gündeme bomba gibi düştü.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya'da konuşma yaparken suikaste uğramıştı.
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Akabinde Trump'ın güvenlik önlemleri ve korumaları, hem Türkiye'de hem de globalde tiye alınmış ve küçümsenmişti.
Ünlü girişimci Elon Musk da bu durumda etkilenmiş olacak ki çok ilginç bir öneri ortaya attı.
Elon Musk, ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Iron Man'e benzeyen "metal zırh" üretebileceğini dile getirdi.
Yaptığı açıklamada Musk, kendisinden güvenliğini "artırmasını" isteyen bir kullanıcıya yanıt olarak "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" dedi.
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Bu konsept sadece bir hayal ürünü değil; son teknolojik gelişmeler bu olasılığa işaret ediyor.
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