Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Evlilik Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Evlilik Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 16:42

Bir kullanıcı, 'Evlilik hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek tekrardan yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem de evliliğe olan bakış açımızı sorgulattı!

Detaylar👇

Sizler de takdir edersiniz ki evlilik zor zanaat. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak çiftlerin zorlandığı bu dönemde evlilik hakkında düşünceleri de değişkenlik gösterebiliyor.

Sizler de takdir edersiniz ki evlilik zor zanaat. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak çiftlerin zorlandığı bu dönemde evlilik hakkında düşünceleri de değişkenlik gösterebiliyor.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, 'Evlilik hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek tekrardan yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, 'Evlilik hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek tekrardan yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın