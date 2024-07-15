Evlilik Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Evlilik Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Bir kullanıcı, 'Evlilik hakkında linç edilebilecek fikirlerinizi söyleyin' diyerek tekrardan yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen yorumlar ise hem güldürdü hem de evliliğe olan bakış açımızı sorgulattı!
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Sizler de takdir edersiniz ki evlilik zor zanaat. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak çiftlerin zorlandığı bu dönemde evlilik hakkında düşünceleri de değişkenlik gösterebiliyor.
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