Suikaste Uğrayan Donald Trump İçin Alınan 'Sıkı' Güvenlik Önlemleri Goygoy Malzemesi Oldu
Suikaste Uğrayan Donald Trump İçin Alınan 'Sıkı' Güvenlik Önlemleri Goygoy Malzemesi Oldu
ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Suikastin bu kadar kolay gerçekleştirilmesi üzerine alınan güvenlik önlemleri goygoycuların diline fena düştü!
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ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.
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Saldırganın hayatını kaybettiği suikast ise globalin gündemine bomba gibi düştü. Güvenlik önlemleri ise alay konusu oldu.
'İşler çok kötü durumda o yüzden Trump'a oy vereceğim...'
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'Trump'a ateş eden kişi:'
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