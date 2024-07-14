Suikaste Uğrayan Donald Trump İçin Alınan 'Sıkı' Güvenlik Önlemleri Goygoy Malzemesi Oldu

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Suikastin bu kadar kolay gerçekleştirilmesi üzerine alınan güvenlik önlemleri goygoycuların diline fena düştü!

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