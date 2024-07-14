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Suikaste Uğrayan Donald Trump İçin Alınan 'Sıkı' Güvenlik Önlemleri Goygoy Malzemesi Oldu

Suikaste Uğrayan Donald Trump İçin Alınan 'Sıkı' Güvenlik Önlemleri Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 14:53

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Suikastin bu kadar kolay gerçekleştirilmesi üzerine alınan güvenlik önlemleri goygoycuların diline fena düştü!

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ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın hayatını kaybettiği suikast ise globalin gündemine bomba gibi düştü. Güvenlik önlemleri ise alay konusu oldu.

Saldırganın hayatını kaybettiği suikast ise globalin gündemine bomba gibi düştü. Güvenlik önlemleri ise alay konusu oldu.

Gelin güvenlik önlemleri hakkında kim neler demiş, beraber bakalım👇

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'İşler çok kötü durumda o yüzden Trump'a oy vereceğim...'

'İşler çok kötü durumda o yüzden Trump'a oy vereceğim...'
twitter.com
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'Trump'a ateş eden kişi:'

'Trump'a ateş eden kişi:'
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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