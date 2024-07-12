Reşit Olmayan Sahte Bir Çocuk Hesabıyla Ağına Düşürdüğü Pedofili Suçlularını Linç Eden Adam Gündemde
Reşit Olmayan Sahte Bir Çocuk Hesabıyla Ağına Düşürdüğü Pedofili Suçlularını Linç Eden Adam Gündemde
Joshua Mundy isimli bir adam ise Amerika'nın belirli eyaletlerinde çocuk istismarına yeltenen ya da çocuk istismarına kalkışmış kişileri cezalandırıyor. Bazılarını toplum içerisinde sesli bir şekilde ifşa ederken bazılarına ise fiziksel müdahalelerde bulunuyor. Videonun bazı kesitlerini kendi Instagram hesabından ve web sitesi üzerinden paylaşıyor.
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Çocuk istismarı dünya genelindeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Çocukların haklarını korumak için yasalarda birçok kez düzenlemeler yapılıyor.
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Joshua Mundy isimli bir adam ise Amerika'nın belirli eyaletlerinde çocuk istismarına yeltenen ya da çocuk istismarına kalkışmış kişileri cezalandırıyor.
Reşit olmayan çocuk profili açarak çocuk istismarcılarını 'avlayan' adam, bu kişileri sesli bir şekilde ifşa ediyor, yeri geldiğinde ise fiziksel şiddet uyguluyor.
Örneğin bu videoda, tanıştığı çocuk istismarcısıyla buluşuyor, akabinde ise kendisine gönderilen müstehcen içerikli görselleri doğrulamak adına bazı soruları soruyor.
Sonrasında ise çektiği videoların bir kısmını kendi Instagram hesabında, bir kısmını da web sayfası üzerinden paylaşıyor.
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Örneğin bir başka videosunda, 12 yaşındaki bir çocuğa ahlaksız teklifte bulunan bir adamı mağaza boyunca kovalıyor ve bağırarak ifşa ediyor.
Sesli bir şekilde zanlının ne yaptığını söyleyen adam akabinde o kişiyi yakalıyor.
Bunlar arasında 15 yaşında bir kızla cinsel birliktelik yaşamak için buluşmaya gelen bir kadın da vardı. Kadının 'Beni toplum içinde rezil mi edeceksin?' diye sorması ise sonrasında başına geleceklerden habersiz olduğunu gözler önüne seriyor.
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