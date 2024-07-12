Reşit Olmayan Sahte Bir Çocuk Hesabıyla Ağına Düşürdüğü Pedofili Suçlularını Linç Eden Adam Gündemde

Joshua Mundy isimli bir adam ise Amerika'nın belirli eyaletlerinde çocuk istismarına yeltenen ya da çocuk istismarına kalkışmış kişileri cezalandırıyor. Bazılarını toplum içerisinde sesli bir şekilde ifşa ederken bazılarına ise fiziksel müdahalelerde bulunuyor. Videonun bazı kesitlerini kendi Instagram hesabından ve web sitesi üzerinden paylaşıyor.