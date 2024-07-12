İkinci Buluşma Yeri İçin Erkek Arkadaşından Garip Bir Teklif Duyan Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı
İkinci Buluşma Yeri İçin Erkek Arkadaşından Garip Bir Teklif Duyan Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, ilk buluşmaya çıktığı adamla ikinci kez buluşmak istediğinde ilginç bir buluşma planı fikriyle karşılaştı. Sonrasında başından aşağı kaynar sular dökülen kadın, neye uğradığını şaşırdığını dile getirdi.
Bakalım, neymiş?👇
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Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşma birçok ilişkinin dinamiğini etkiliyor. Zaman zaman ilk buluşma gerilimi ise gidişatı değiştirebiliyor.
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Peki ilk buluşma nerede olur? Sonrasında süreç nasıl ilerler?
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, ilk buluşmaya çıktığı adamla ikinci kez buluşmak istediğinde ilginç bir buluşma planı fikriyle karşılaştı.
Restoranda romantik bir akşam yemeği bekleyen kadın, 'Bugün parkta mı otursak?' önerisini duyunca adete çılgına döndüğünü söylüyor.
"Birkaç hafta önce bir tanışma uygulamasında bir adamla tanıştım, ilk buluşmamızda bir şeyler içmek için buluştuk ve eğlenceliydi. Sakin, iyi bir espri anlayışı var, hoş bir gülümsemesi var, iyi bir işi var. İkimiz de 40'lı yaşların sonlarındayız."
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"Bu park fikri de neyin nesi? Ben gençken oralarda geziyordum. Tam anlamıyla saçmalık!"
"Bu bir piknik değil, yoksa bundan bahsederdi. Bence bu az çaba gerektiren bir öneri, işinde profesyonel bir erkek için biraz tuhaf ve bir arkadaşımla ya da meslektaşımla yapabileceğim bir şey!"
Siz olsaydınız bu ikinci buluşma teklifini kabul eder miydiniz?
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