İkinci Buluşma Yeri İçin Erkek Arkadaşından Garip Bir Teklif Duyan Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, ilk buluşmaya çıktığı adamla ikinci kez buluşmak istediğinde ilginç bir buluşma planı fikriyle karşılaştı. Sonrasında başından aşağı kaynar sular dökülen kadın, neye uğradığını şaşırdığını dile getirdi.

Bakalım, neymiş?👇