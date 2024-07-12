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Başarılı ve Takdir Edilen Bir Çocukken Yeteneksiz Bir Yetişkine Dönüştüğünü Söyleyen Kullanıcının İsyanı

Başarılı ve Takdir Edilen Bir Çocukken Yeteneksiz Bir Yetişkine Dönüştüğünü Söyleyen Kullanıcının İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 15:10

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'başarılı bir çocukken yeteneksiz bir yetişkine dönüştüğünü' dile getirdi. Peki bu durum birçoğumuzun başına geldi mi? Bu gönderiye birbirinden farklı yorum geldi.

Buyrun beraber bakalım👇

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'başarılı bir çocukken yeteneksiz bir yetişkine dönüştüğünü' dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'başarılı bir çocukken yeteneksiz bir yetişkine dönüştüğünü' dile getirdi.
twitter.com

Peki bu durum birçoğumuzun başına geldi mi? Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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