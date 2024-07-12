Başarılı ve Takdir Edilen Bir Çocukken Yeteneksiz Bir Yetişkine Dönüştüğünü Söyleyen Kullanıcının İsyanı
Başarılı ve Takdir Edilen Bir Çocukken Yeteneksiz Bir Yetişkine Dönüştüğünü Söyleyen Kullanıcının İsyanı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'başarılı bir çocukken yeteneksiz bir yetişkine dönüştüğünü' dile getirdi. Peki bu durum birçoğumuzun başına geldi mi? Bu gönderiye birbirinden farklı yorum geldi.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'başarılı bir çocukken yeteneksiz bir yetişkine dönüştüğünü' dile getirdi.
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Peki bu durum birçoğumuzun başına geldi mi? Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?
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