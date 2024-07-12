Bir Buçuk Ayda 10 Kilo Verdiği Diyet Programını Paylaşan TikTok Kullanıcısı Çok Konuşuldu
Bir Buçuk Ayda 10 Kilo Verdiği Diyet Programını Paylaşan TikTok Kullanıcısı Çok Konuşuldu
Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZSYbooPA8/
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı. Liste hem iştahımızı açtı hem de kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı oldu!
Uyarı: Bu liste tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı.
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Liste hem iştahımızı açtı hem de bize diyet hakkında birbirinden farklı fikirler sundu.
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Açlık hissiyatı geldiğinde ise ayran içtiğini söyleyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi!
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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