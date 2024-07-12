Bir Buçuk Ayda 10 Kilo Verdiği Diyet Programını Paylaşan TikTok Kullanıcısı Çok Konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı. Liste hem iştahımızı açtı hem de kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı oldu!

Uyarı: Bu liste tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.