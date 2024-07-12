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Bir Buçuk Ayda 10 Kilo Verdiği Diyet Programını Paylaşan TikTok Kullanıcısı Çok Konuşuldu

Bir Buçuk Ayda 10 Kilo Verdiği Diyet Programını Paylaşan TikTok Kullanıcısı Çok Konuşuldu

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 12:13

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı. Liste hem iştahımızı açtı hem de kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı oldu!

Uyarı: Bu liste tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZSYbooPA8/
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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı kendisine on kilo verdirdiğini iddia ettiği diyet listesini paylaştı.

Liste hem iştahımızı açtı hem de bize diyet hakkında birbirinden farklı fikirler sundu.

Liste hem iştahımızı açtı hem de bize diyet hakkında birbirinden farklı fikirler sundu.

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Açlık hissiyatı geldiğinde ise ayran içtiğini söyleyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi!

Açlık hissiyatı geldiğinde ise ayran içtiğini söyleyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi!

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