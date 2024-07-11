Doğum Gününü Kutlamayı Unuttuğu İçin Arkadaşından Son Derece Hadsiz Bir Tepki Alan Kadın
Doğum Gününü Kutlamayı Unuttuğu İçin Arkadaşından Son Derece Hadsiz Bir Tepki Alan Kadın
Doğum günleri birçoğumuz için özel anlardan bir tanesi. Peki yakın arkadaşınızın doğum gününü kutlamayı unutsaydınız nasıl bir tepki alırdınız? Birazdan okuyacağınız hikaye tam anlamıyla ibretlik!
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Sizler de takdir edersiniz ki doğum günleri en unutulmayan özel günlerden bir tanesi. Bugün en yakınlarımız bizlere mesaj atar ve yeni yaşımızı kutlar, zaman zaman ise duygu seline kapılırız.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, en yakın arkadaşının doğum gününü unuttuğunu ve bu yüzden de arkadaşının kendisine aldığı tavır yüzünden adeta yıkıldığını dile getirdi.
"Arkadaşımın doğum gününü kutlamayı unuttum. Fakat ertesi gün aklıma geldi. Sonrasında doğum gününü kutlayıp yakın bir zamanda kendisini görmek istediğimi dile getirdim."
"İlk başlarda bana cevap vermedi. Bir şey olmaz diye düşündüm. Sonuçta yakın arkadaşım..."
"Sonrasında kendisine tekrar yazdım ve iki tane konser biletim olduğunu söyledim. Bana aniden 'S... git' yazdı."
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"İkimiz de 40 yaşında kadınlarız. O gün çocuğumun da hasta olduğunu söyledim ve bu yüzden de tamamen aklımdan çıktığını dile getirdim..."
"Benim doğum günüm unutulsaydı bu kadar fazla tepki göstermezdim. Neye uğradığımı şaşırdım..."
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