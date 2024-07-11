Ünlü Astrolog Duyurdu: '10, 11 ve 12 Temmuz'da Savaşmayın, Sevişin'
Ünlü Astrolog Duyurdu: '10, 11 ve 12 Temmuz'da Savaşmayın, Sevişin'
@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu! Görenlerin ise kafasında birden fazla soru işareti oluştu.
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@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu!
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Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
Gelin beraber bakalım👇
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