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Ünlü Astrolog Duyurdu: '10, 11 ve 12 Temmuz'da Savaşmayın, Sevişin'

Ünlü Astrolog Duyurdu: '10, 11 ve 12 Temmuz'da Savaşmayın, Sevişin'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 22:27

@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu! Görenlerin ise kafasında birden fazla soru işareti oluştu.

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@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu!

@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu!
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Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
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