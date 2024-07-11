Japon Balığını Ganj Nehrinden Hallice Bir Fanusta Besleyen Kişi Halimize Şükrettirdi
Japon Balığını Ganj Nehrinden Hallice Bir Fanusta Besleyen Kişi Halimize Şükrettirdi
Bir Twitter (X) kullanıcısı, beslediği balığı paylaştı. Balığın içinde yaşadığı su ise tam anlamıyla tartışmalara sebep oldu.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, beslediği balığı paylaştı. Balığın içinde yaşadığı su ise tam anlamıyla tartışmalara sebep oldu.
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Kullanıcı, 'Balık besleyen erkekleri üzmeyin!' notunu düşmeyi de ihmal etmedi tabii.
Balığın içinde yaşadığı pek bi' 'sağlıklı' ortamı görenler ise ağzından çıkan kelimelere hakim olamadı.👇
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