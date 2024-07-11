Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Japon Balığını Ganj Nehrinden Hallice Bir Fanusta Besleyen Kişi Halimize Şükrettirdi

Japon Balığını Ganj Nehrinden Hallice Bir Fanusta Besleyen Kişi Halimize Şükrettirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 17:57

Bir Twitter (X) kullanıcısı, beslediği balığı paylaştı. Balığın içinde yaşadığı su ise tam anlamıyla tartışmalara sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter (X) kullanıcısı, beslediği balığı paylaştı. Balığın içinde yaşadığı su ise tam anlamıyla tartışmalara sebep oldu.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, beslediği balığı paylaştı. Balığın içinde yaşadığı su ise tam anlamıyla tartışmalara sebep oldu.

Kullanıcı, 'Balık besleyen erkekleri üzmeyin!' notunu düşmeyi de ihmal etmedi tabii.

Kullanıcı, 'Balık besleyen erkekleri üzmeyin!' notunu düşmeyi de ihmal etmedi tabii.
twitter.com

Balığın içinde yaşadığı pek bi' 'sağlıklı' ortamı görenler ise ağzından çıkan kelimelere hakim olamadı.👇

Balığın içinde yaşadığı pek bi' 'sağlıklı' ortamı görenler ise ağzından çıkan kelimelere hakim olamadı.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın