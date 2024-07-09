Su Silahı Sıktılar! Barselona'daki Turist Karşıtı Eylemciler, Çok Sayıdaki Ziyaretçiye Tepki Gösterdi

Ancak Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, bu ziyaretçilerin fiyatları artırdığını ve kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu, turizm sektöründen elde edilen kârın ise adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını ve sosyal eşitsizliği artırdığını belirtiyor.