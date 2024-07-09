Su Silahı Sıktılar! Barselona'daki Turist Karşıtı Eylemciler, Çok Sayıdaki Ziyaretçiye Tepki Gösterdi
Su Silahı Sıktılar! Barselona'daki Turist Karşıtı Eylemciler, Çok Sayıdaki Ziyaretçiye Tepki Gösterdi
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Barselona'daki eylemciler kitle turizmine karşı düzenledikleri protestoda ziyaretçilere su silahıyla su sıktı.
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Cumartesi günü turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürüyen göstericiler "turistler evlerine dönsün" sloganları atıp su tabancaları sıkarken, diğerleri de "Barselona satılık değildir" gibi sloganlar içeren yazılı pankartlar taşıdı.
Yakın zamanda Kanarya Adaları ve Mallorca'da da benzer eylemlere sahne olan İspanya'da kitle turizmine karşı düzenlenen son gösteride binlerce protestocu şehrin sokaklarına dökülerek yerel halkın yaşam maliyetleri ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini protesto etti.
Resmi rakamlara göre, 2023 yılında Barselona bölgesinde yaklaşık 26 milyon ziyaretçi gecelik konaklama yapmış ve 12,75 milyar € harcamış.
Kurum, ziyaretçi sayısını azaltmak ve kenti yeni bir turizm modeline geçirmek için, seyahat gemisi terminallerinin kapatılması, turistik konaklama yerlerinin daha sıkı denetlenmesi ve turizm tanıtımına yönelik kamu harcamalarına son verilmesi de dahil olmak üzere 13 öneri yayınladı.
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CNN'in haberine göre, turistler bazı ülkeler için her ne kadar ekonomik olarak katkıda bulunsa da, hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafikte ve konaklamada zorluklar gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor.
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Aha bunlar turiste bile evine git diyor, gidenler mülteci olsalar bi sn tutmayacaklar demekki. Vay beeee kıskandım.
bizimkiler turist yalakası
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