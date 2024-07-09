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Su Silahı Sıktılar! Barselona'daki Turist Karşıtı Eylemciler, Çok Sayıdaki Ziyaretçiye Tepki Gösterdi

Su Silahı Sıktılar! Barselona'daki Turist Karşıtı Eylemciler, Çok Sayıdaki Ziyaretçiye Tepki Gösterdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 21:46

Barselona'daki eylemciler kitle turizmine karşı düzenledikleri protestoda ziyaretçilere su silahıyla su sıktı. Ekonomik ve sosyolojik olarak turistlerin ülkelerine zarar verdiklerini söyleyen eylemciler, 'Barselona satılık değildir' diyerek tepki gösterdi.

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Kaynak: CNN

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Barselona'daki eylemciler kitle turizmine karşı düzenledikleri protestoda ziyaretçilere su silahıyla su sıktı.

Barselona'daki eylemciler kitle turizmine karşı düzenledikleri protestoda ziyaretçilere su silahıyla su sıktı.

Cumartesi günü turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürüyen göstericiler "turistler evlerine dönsün" sloganları atıp su tabancaları sıkarken, diğerleri de "Barselona satılık değildir" gibi sloganlar içeren yazılı pankartlar taşıdı.

Cumartesi günü turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürüyen göstericiler "turistler evlerine dönsün" sloganları atıp su tabancaları sıkarken, diğerleri de "Barselona satılık değildir" gibi sloganlar içeren yazılı pankartlar taşıdı.

Yakın zamanda Kanarya Adaları ve Mallorca'da da benzer eylemlere sahne olan İspanya'da kitle turizmine karşı düzenlenen son gösteride binlerce protestocu şehrin sokaklarına dökülerek yerel halkın yaşam maliyetleri ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini protesto etti.

Yakın zamanda Kanarya Adaları ve Mallorca'da da benzer eylemlere sahne olan İspanya'da kitle turizmine karşı düzenlenen son gösteride binlerce protestocu şehrin sokaklarına dökülerek yerel halkın yaşam maliyetleri ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini protesto etti.

Gösteri, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic öncülüğünde 100'den fazla yerel kuruluştan oluşan bir grup tarafından düzenlendi.

Resmi rakamlara göre, 2023 yılında Barselona bölgesinde yaklaşık 26 milyon ziyaretçi gecelik konaklama yapmış ve 12,75 milyar € harcamış.

Resmi rakamlara göre, 2023 yılında Barselona bölgesinde yaklaşık 26 milyon ziyaretçi gecelik konaklama yapmış ve 12,75 milyar € harcamış.

Ancak Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, bu ziyaretçilerin fiyatları artırdığını ve kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu, turizm sektöründen elde edilen kârın ise adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını ve sosyal eşitsizliği artırdığını belirtiyor.

Kurum, ziyaretçi sayısını azaltmak ve kenti yeni bir turizm modeline geçirmek için, seyahat gemisi terminallerinin kapatılması, turistik konaklama yerlerinin daha sıkı denetlenmesi ve turizm tanıtımına yönelik kamu harcamalarına son verilmesi de dahil olmak üzere 13 öneri yayınladı.

Kurum, ziyaretçi sayısını azaltmak ve kenti yeni bir turizm modeline geçirmek için, seyahat gemisi terminallerinin kapatılması, turistik konaklama yerlerinin daha sıkı denetlenmesi ve turizm tanıtımına yönelik kamu harcamalarına son verilmesi de dahil olmak üzere 13 öneri yayınladı.

Cumartesi günü kentin belediye başkanı Jaume Collboni, kitle turizminin etkisini azaltmak için son zamanlarda açıkladığı, gecelik turist vergisinin 4 Euro'ya çıkarılması ve yolcu gemisi yolcularının sayısının sınırlandırılması da dahil olmak üzere bir takım önlemlerin altını çizdi.

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CNN'in haberine göre, turistler bazı ülkeler için her ne kadar ekonomik olarak katkıda bulunsa da, hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafikte ve konaklamada zorluklar gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor.

CNN'in haberine göre, turistler bazı ülkeler için her ne kadar ekonomik olarak katkıda bulunsa da, hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafikte ve konaklamada zorluklar gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor.

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Emel

Aha bunlar turiste bile evine git diyor, gidenler mülteci olsalar bi sn tutmayacaklar demekki. Vay beeee kıskandım.

Osman Elmallı

bizimkiler turist yalakası

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