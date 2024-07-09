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3000 Yıllık Mısır Mumya Tabutundaki Tasvir Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilince Olanlar Oldu

3000 Yıllık Mısır Mumya Tabutundaki Tasvir Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilince Olanlar Oldu

Kemal Kılıçdaroğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 20:07

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere arkeologların 3 bin yıl yaşındaki tasviri paylaşmıştık. Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere arkeologların 3 bin yıl yaşındaki tasvirini paylaşmıştık.

Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.

Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.

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E olanlar oldu tabii. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Balkan Türkleri

Seçim kaybetme Tanrısı Piros

Kzlt

Kılıçdaroğlu ve 13'lü masa. Ya adam Antik Mısır dan beri geliyormuş.

Osman Elmallı

🤩😋🤤💝💝