3000 Yıllık Mısır Mumya Tabutundaki Tasvir Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilince Olanlar Oldu

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere arkeologların 3 bin yıl yaşındaki tasviri paylaşmıştık. Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.