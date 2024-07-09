3000 Yıllık Mısır Mumya Tabutundaki Tasvir Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilince Olanlar Oldu
3000 Yıllık Mısır Mumya Tabutundaki Tasvir Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilince Olanlar Oldu
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere arkeologların 3 bin yıl yaşındaki tasviri paylaşmıştık. Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.
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Bunun Simpsons karakteri tasviri olduğunu söylemiştik... Fakat Simpons karakteri haricinde bu tasvir, daha çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetildi.
E olanlar oldu tabii. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Seçim kaybetme Tanrısı Piros
Kılıçdaroğlu ve 13'lü masa. Ya adam Antik Mısır dan beri geliyormuş.
🤩😋🤤💝💝