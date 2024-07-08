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Singapur'da Çekirge ve Süper Solucanlarla Birlikte 16 Böcek Türü Yiyecek Olarak Onaylandı

Singapur'da Çekirge ve Süper Solucanlarla Birlikte 16 Böcek Türü Yiyecek Olarak Onaylandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 22:06

Singapur Gıda Ajansı (SGA) 8 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında cırcır böceği, çekirge ve ipek böceğinin de bulunduğu on altı böcek türünün Singapur'da gıda olarak onaylandığını duyurdu.

Kaynak: https://www.straitstimes.com/singapor...
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Singapur geleneksel yemekleriyle dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Zaman zaman mutfaklarındaki tarifler dünya çapında tepki çekebiliyor ve gündem konusu haline gelebiliyor.

Singapur geleneksel yemekleriyle dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Zaman zaman mutfaklarındaki tarifler dünya çapında tepki çekebiliyor ve gündem konusu haline gelebiliyor.

Singapur Gıda Ajansı (SGA) 8 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında cırcır böceği, çekirge ve ipek böceğinin de bulunduğu on altı böcek türünün Singapur'da gıda olarak onaylandığını duyurdu.

Singapur Gıda Ajansı (SGA) 8 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında cırcır böceği, çekirge ve ipek böceğinin de bulunduğu on altı böcek türünün Singapur'da gıda olarak onaylandığını duyurdu.

Ajans, işlenmiş gıda ve hayvan yemi tüccarlarına yönelik genelgesinde, "SGA, derhal geçerli olmak üzere, düşük düzenleyici kaygıya sahip olduğu değerlendirilen türlere ait böcek ve böcek ürünlerinin ithalatına izin verecektir" dedi.

Ajans, işlenmiş gıda ve hayvan yemi tüccarlarına yönelik genelgesinde, "SGA, derhal geçerli olmak üzere, düşük düzenleyici kaygıya sahip olduğu değerlendirilen türlere ait böcek ve böcek ürünlerinin ithalatına izin verecektir" dedi.

'Bu böcekler ve böcek ürünleri insan tüketimi için veya gıda üreten hayvanlar için hayvan yemi olarak kullanılabilir.'

SFA ilk olarak 2022 yılı sonunda böcek ve böcek ürünlerinin düzenlenmesine ilişkin bir kamu müzakeresini yürütmüştü.

SFA ilk olarak 2022 yılı sonunda böcek ve böcek ürünlerinin düzenlenmesine ilişkin bir kamu müzakeresini yürütmüştü.

Geçen yıl Nisan ayında ajans, 16 böcek türünün 2023'ün ikinci yarısında tüketimine yeşil ışık yakılacağını söylemiş ancak karar geri çekilmişti.

Bu yılın başlarında SGA, The Straits Times'a verdiği bir forum mektubu cevabında, uygulama detaylarını tamamladığını ve bu yılın ilk yarısında yasal bir çerçeve sunmayı hedeflediğini söyledi.

Bu yılın başlarında SGA, The Straits Times'a verdiği bir forum mektubu cevabında, uygulama detaylarını tamamladığını ve bu yılın ilk yarısında yasal bir çerçeve sunmayı hedeflediğini söyledi.
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Restoran sahipleri de bu haber karşısında epey bi' umutlu! Ng isimli bir restoran sahibi,"Müşterilerimizin çoğu, özellikle de 30 yaşın altındaki gençler çok cesur. Böceğin tamamını tabakta görebilmek istiyorlar" diye ekledi.

Restoran sahipleri de bu haber karşısında epey bi' umutlu! Ng isimli bir restoran sahibi,"Müşterilerimizin çoğu, özellikle de 30 yaşın altındaki gençler çok cesur. Böceğin tamamını tabakta görebilmek istiyorlar" diye ekledi.

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