Singapur'da Çekirge ve Süper Solucanlarla Birlikte 16 Böcek Türü Yiyecek Olarak Onaylandı
Singapur'da Çekirge ve Süper Solucanlarla Birlikte 16 Böcek Türü Yiyecek Olarak Onaylandı
Kaynak: https://www.straitstimes.com/singapor...
Singapur Gıda Ajansı (SGA) 8 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında cırcır böceği, çekirge ve ipek böceğinin de bulunduğu on altı böcek türünün Singapur'da gıda olarak onaylandığını duyurdu.
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Singapur geleneksel yemekleriyle dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Zaman zaman mutfaklarındaki tarifler dünya çapında tepki çekebiliyor ve gündem konusu haline gelebiliyor.
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Singapur Gıda Ajansı (SGA) 8 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında cırcır böceği, çekirge ve ipek böceğinin de bulunduğu on altı böcek türünün Singapur'da gıda olarak onaylandığını duyurdu.
Ajans, işlenmiş gıda ve hayvan yemi tüccarlarına yönelik genelgesinde, "SGA, derhal geçerli olmak üzere, düşük düzenleyici kaygıya sahip olduğu değerlendirilen türlere ait böcek ve böcek ürünlerinin ithalatına izin verecektir" dedi.
SFA ilk olarak 2022 yılı sonunda böcek ve böcek ürünlerinin düzenlenmesine ilişkin bir kamu müzakeresini yürütmüştü.
Bu yılın başlarında SGA, The Straits Times'a verdiği bir forum mektubu cevabında, uygulama detaylarını tamamladığını ve bu yılın ilk yarısında yasal bir çerçeve sunmayı hedeflediğini söyledi.
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Restoran sahipleri de bu haber karşısında epey bi' umutlu! Ng isimli bir restoran sahibi,"Müşterilerimizin çoğu, özellikle de 30 yaşın altındaki gençler çok cesur. Böceğin tamamını tabakta görebilmek istiyorlar" diye ekledi.
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