Evlilik Hakkındaki Düşüncelerini Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 'Ye, İç, Gez, İşine Bak...'

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'evlilik' hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Evlilik hakkında pek de iyi şeyler düşünmeyen kadın, 'Ye, iç, gez. İşine baksana...' ifadelerini kullandı. Akabinde sosyal medya ikiye bölündü, birbirinden farklı yorumlar geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'evlilik' hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Evlilik hakkında pek de iyi şeyler düşünmeyen kadın, 'Ye, iç, gez. İşine baksana...' ifadelerini kullandı.
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Erkekler hakkında da 'Çok konuşuyorlar ya' diyen kadın, sosyal medyada tepki çekti.
Yorumlara geçmeden önce isterseniz videonun tamamını hep birlikte izleyelım👇
Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
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