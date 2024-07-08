Görüş Bildir
Haberler
Video
Evlilik Hakkındaki Düşüncelerini Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 'Ye, İç, Gez, İşine Bak...'

Evlilik Hakkındaki Düşüncelerini Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 'Ye, İç, Gez, İşine Bak...'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'evlilik' hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Evlilik hakkında pek de iyi şeyler düşünmeyen kadın, 'Ye, iç, gez. İşine baksana...' ifadelerini kullandı. Akabinde sosyal medya ikiye bölündü, birbirinden farklı yorumlar geldi.

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'evlilik' hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Evlilik hakkında pek de iyi şeyler düşünmeyen kadın, 'Ye, iç, gez. İşine baksana...' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'evlilik' hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Evlilik hakkında pek de iyi şeyler düşünmeyen kadın, 'Ye, iç, gez. İşine baksana...' ifadelerini kullandı.

Erkekler hakkında da 'Çok konuşuyorlar ya' diyen kadın, sosyal medyada tepki çekti.

Erkekler hakkında da 'Çok konuşuyorlar ya' diyen kadın, sosyal medyada tepki çekti.

Yorumlara geçmeden önce isterseniz videonun tamamını hep birlikte izleyelım👇

Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇

Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın