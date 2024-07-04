Hayatta Asla Pişman Etmeyecek Şeyleri Sıralayarak Büyük Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
Hayatta Asla Pişman Etmeyecek Şeyleri Sıralayarak Büyük Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi. Ailenin ve öz saygının altını çizen kullanıcı ise sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi.👇
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Aile ve öz saygı önemli tabii... Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?
Gelin beraber bakalım👇
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