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Hayatta Asla Pişman Etmeyecek Şeyleri Sıralayarak Büyük Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı

Hayatta Asla Pişman Etmeyecek Şeyleri Sıralayarak Büyük Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 23:44

Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi. Ailenin ve öz saygının altını çizen kullanıcı ise sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi.👇

Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aile ve öz saygı önemli tabii... Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?

Aile ve öz saygı önemli tabii... Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

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twitter.com

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twitter.com

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