Kendilerini Mahveden Hayat Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
Kendilerini Mahveden Hayat Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Sizi ne mahvetti?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise herkesi hem hüzünlendirdi hem düşündürdü...
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Sizi ne mahvetti?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
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Gelen cevaplar ise herkesi hem hüzünlendirdi hem düşündürdü...
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Peki sizi ne mahvetti?
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