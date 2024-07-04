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Kendilerini Mahveden Hayat Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Kendilerini Mahveden Hayat Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 21:57

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Sizi ne mahvetti?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise herkesi hem hüzünlendirdi hem düşündürdü...

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Sizi ne mahvetti?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Sizi ne mahvetti?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
twitter.com

Gelen cevaplar ise herkesi hem hüzünlendirdi hem düşündürdü...

Gelen cevaplar ise herkesi hem hüzünlendirdi hem düşündürdü...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki sizi ne mahvetti?

Peki sizi ne mahvetti?
twitter.com

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