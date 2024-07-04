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Sevgilisinden Aldığı Çiçeğin Üzerindeki Pek Bi' Romantik Notu Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı

Sevgilisinden Aldığı Çiçeğin Üzerindeki Pek Bi' Romantik Notu Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:03

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kendisine gönderilen çiçeğin üzerindeki notu paylaştı. 'Genel' bir şekilde özür dileyen kişi ise hem güldürdü hem düşündürdü.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kendisine gönderilen çiçeğin üzerindeki notu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kendisine gönderilen çiçeğin üzerindeki notu paylaştı.
twitter.com

'Genel' bir şekilde özür dileyen kişiye ise birbirinden farklı yorum geldi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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