Sevgilisinden Aldığı Çiçeğin Üzerindeki Pek Bi' Romantik Notu Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı
Sevgilisinden Aldığı Çiçeğin Üzerindeki Pek Bi' Romantik Notu Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kendisine gönderilen çiçeğin üzerindeki notu paylaştı. 'Genel' bir şekilde özür dileyen kişi ise hem güldürdü hem düşündürdü.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kendisine gönderilen çiçeğin üzerindeki notu paylaştı.
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'Genel' bir şekilde özür dileyen kişiye ise birbirinden farklı yorum geldi.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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