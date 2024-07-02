Evini Kiralayacak Öğrencilerden Belirli Bir Not Ortalaması İsteyen Ev Sahibi Görenleri Hayrete Düşürdü!
Evini Kiralayacak Öğrencilerden Belirli Bir Not Ortalaması İsteyen Ev Sahibi Görenleri Hayrete Düşürdü!
Bir Twitter (X) kullanıcısı, ikinci el alım/satım uygulamasındaki ev sahibinin kiracısından istediği şartları şu şekilde paylaştı👇
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, ikinci el alım/satım uygulamasındaki ev sahibinin kiracısından istediği şartları şu şekilde paylaştı👇
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