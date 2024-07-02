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Evini Kiralayacak Öğrencilerden Belirli Bir Not Ortalaması İsteyen Ev Sahibi Görenleri Hayrete Düşürdü!

Evini Kiralayacak Öğrencilerden Belirli Bir Not Ortalaması İsteyen Ev Sahibi Görenleri Hayrete Düşürdü!

kira ev satışı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 22:51

Bir Twitter (X) kullanıcısı, ikinci el alım/satım uygulamasındaki ev sahibinin kiracısından istediği şartları şu şekilde paylaştı👇

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, ikinci el alım/satım uygulamasındaki ev sahibinin kiracısından istediği şartları şu şekilde paylaştı👇

Bir Twitter (X) kullanıcısı, ikinci el alım/satım uygulamasındaki ev sahibinin kiracısından istediği şartları şu şekilde paylaştı👇

Bu şartları görenler ise hayrete düştü.

Kim bu duruma ne tepki göstermiş, gelin beraber bakalım👇

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