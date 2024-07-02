Kirası 5 Bin Lira Olan Evin Odası, Görenleri Tarihte Ufak Bir Yolculuğa Çıkardı
Kirası 5 Bin Lira Olan Evin Odası, Görenleri Tarihte Ufak Bir Yolculuğa Çıkardı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kirası 5 bin TL olan bir daireden bir kare paylaştı. Masanın dekoru, odasının atmosferi, görenleri tarihte ufak bir yolculuğa çıkardı!
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kirası 5 bin TL olan bir daireden bir kare paylaştı.
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Paylaşırken de esprili bir not düşmeyi ihmal etmedi👇
Diğer kullanıcılar ise bu kareye birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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