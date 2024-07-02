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Kirası 5 Bin Lira Olan Evin Odası, Görenleri Tarihte Ufak Bir Yolculuğa Çıkardı

Kirası 5 Bin Lira Olan Evin Odası, Görenleri Tarihte Ufak Bir Yolculuğa Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 20:37

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kirası 5 bin TL olan bir daireden bir kare paylaştı. Masanın dekoru, odasının atmosferi, görenleri tarihte ufak bir yolculuğa çıkardı!

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kirası 5 bin TL olan bir daireden bir kare paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kirası 5 bin TL olan bir daireden bir kare paylaştı.

Paylaşırken de esprili bir not düşmeyi ihmal etmedi👇

Paylaşırken de esprili bir not düşmeyi ihmal etmedi👇
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Diğer kullanıcılar ise bu kareye birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Diğer kullanıcılar ise bu kareye birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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