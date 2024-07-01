İnsan Sevmiyorlar mı? Kova Burçları Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Söyleyen Kişiler
İnsan Sevmiyorlar mı? Kova Burçları Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Geçtiğimiz günlerde bir kişi, 'Kova burcu hakkında linç yiyeceğin bir fikrini söyle' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen yorumlar ise Kova burçları hakkında az buçuk fikir verdi.😂
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Kova burçları hakkında ne düşünüyoruz? Geçtiğimiz günlerde bir kişi, 'Kova burcu hakkında linç yiyeceğin bir fikrini söyle' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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