Arkadaşının Buluştuğu Malatyalı Çocuğun 1 Kilo Kayısıyla Buluşmaya Geldiğini Anlatan Kadın Herkesi Güldürdü

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, arkadaşının Malatyalı bir çocukla görüştüğünü ve çocuğun ilk buluşmada bir kilo kuru kayısı ile geldiğini dile getirdi. Bu olay birçok kişiyi hem güldürdü hem de aşka olan inancımızı yeşertti!

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