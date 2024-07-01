Arkadaşının Buluştuğu Malatyalı Çocuğun 1 Kilo Kayısıyla Buluşmaya Geldiğini Anlatan Kadın Herkesi Güldürdü
Arkadaşının Buluştuğu Malatyalı Çocuğun 1 Kilo Kayısıyla Buluşmaya Geldiğini Anlatan Kadın Herkesi Güldürdü
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, arkadaşının Malatyalı bir çocukla görüştüğünü ve çocuğun ilk buluşmada bir kilo kuru kayısı ile geldiğini dile getirdi. Bu olay birçok kişiyi hem güldürdü hem de aşka olan inancımızı yeşertti!
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Birbirinden ilginç ilk buluşma anıları duyuyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman ilk buluşmada yaşananlar, ilişkinin gidişatını büyük yönde etkiliyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, arkadaşının Malatyalı bir çocukla görüştüğünü ve çocuğun ilk buluşmada bir kilo kuru kayısı ile geldiğini dile getirdi.
Hepimiz kuru kayısıyı severiz belki de... Fakat ilk buluşmada bize alınmasını ister miyiz? Pek değil.
Peki diğer kullanıcılar bu olay hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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