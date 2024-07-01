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Kendisini Hemcinsleriyle Karşılaştırarak İlginç Bir Şekilde Öven Kadın Tartışma Yarattı

Kendisini Hemcinsleriyle Karşılaştırarak İlginç Bir Şekilde Öven Kadın Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 19:42

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendiyle alakalı bir 'gerçeği' paylaşarak tartışma yarattı. Diğer hemcinsleriyle kendisini karşılaştırırcasına 'O kız bize bakmaz' cümlesini kendisine atfeden kadına ise birbirinden farklı yorum geldi.

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendiyle alakalı bir 'gerçeği' paylaşarak tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendiyle alakalı bir 'gerçeği' paylaşarak tartışma yarattı.

Diğer hemcinsleriyle kendisini karşılaştırırcasına 'O kız bize bakmaz' cümlesini kendisine atfeden kadına ise birbirinden farklı yorum geldi.

Diğer hemcinsleriyle kendisini karşılaştırırcasına 'O kız bize bakmaz' cümlesini kendisine atfeden kadına ise birbirinden farklı yorum geldi.

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