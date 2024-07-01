Kendisini Hemcinsleriyle Karşılaştırarak İlginç Bir Şekilde Öven Kadın Tartışma Yarattı
Kendisini Hemcinsleriyle Karşılaştırarak İlginç Bir Şekilde Öven Kadın Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendiyle alakalı bir 'gerçeği' paylaşarak tartışma yarattı. Diğer hemcinsleriyle kendisini karşılaştırırcasına 'O kız bize bakmaz' cümlesini kendisine atfeden kadına ise birbirinden farklı yorum geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendiyle alakalı bir 'gerçeği' paylaşarak tartışma yarattı.
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Diğer hemcinsleriyle kendisini karşılaştırırcasına 'O kız bize bakmaz' cümlesini kendisine atfeden kadına ise birbirinden farklı yorum geldi.
Bu söylemlere kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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