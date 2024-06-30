Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kendisi Kokteyl İçerken Buluştuğu Kişinin Çay İçtiğini Paylaşan Kullanıcı Aşka Olan İnancımızı Yeşertti

Kendisi Kokteyl İçerken Buluştuğu Kişinin Çay İçtiğini Paylaşan Kullanıcı Aşka Olan İnancımızı Yeşertti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:15

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, buluşmayı gittiği kişinin çay içerken kendisinin 'Margarita' içtiğini paylaştı. 'Biz farklı dünyalar insanıyız' ikilisine ise yorumlar gecikmedi!

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, buluşmayı gittiği kişinin çay içerken kendisinin 'Margarita' içtiğini bu notla paylaştı👇

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, buluşmayı gittiği kişinin çay içerken kendisinin 'Margarita' içtiğini bu notla paylaştı👇
twitter.com

'Biz farklı dünyaların insanıyız' ikilisine de yorumlar gecikmedi.

'Biz farklı dünyaların insanıyız' ikilisine de yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın