Kendisi Kokteyl İçerken Buluştuğu Kişinin Çay İçtiğini Paylaşan Kullanıcı Aşka Olan İnancımızı Yeşertti
Kendisi Kokteyl İçerken Buluştuğu Kişinin Çay İçtiğini Paylaşan Kullanıcı Aşka Olan İnancımızı Yeşertti
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, buluşmayı gittiği kişinin çay içerken kendisinin 'Margarita' içtiğini paylaştı. 'Biz farklı dünyalar insanıyız' ikilisine ise yorumlar gecikmedi!
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, buluşmayı gittiği kişinin çay içerken kendisinin 'Margarita' içtiğini bu notla paylaştı👇
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'Biz farklı dünyaların insanıyız' ikilisine de yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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