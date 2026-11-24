Güneş Aniden Sönerse Ne Olur? Dünya'da İlk 8 Dakika Hiçbir Şey Fark Edilmeyecek, Sonra Her Şey Değişecek!
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Güneş'in bir anda sönmesine yol açabilecek bilinen bir mekanizma yok, ancak bilim insanları bu senaryoyu yıllardır bir düşünce deneyi olarak tartışıyor. Güneş aniden sönerse ne olur sorusunun ilk yanıtı beklenenden sakin, çünkü Dünya'daki hiç kimse ilk dakikalarda herhangi bir değişiklik fark etmeyecek. Işığın kesilmesi ise tam 8 dakika 20 saniye sonra, Güneş'ten çıkan son ışınlar Dünya'ya ulaştığında hissedilmeye başlayacak.
Kaynak: Live Science
Güneş sönerse Dünya'ya ulaşan son ışık 8 dakika 20 saniye sonra bitecek ve gökyüzü bir anda kararacak.
Güneş sönerse fotosentez hemen duracak ve Dünya'nın ortalama sıcaklığı bir hafta içinde donma noktasının altına inecek.
Okyanusların yüzeyi donsa bile derin deniz tabanındaki bazı canlılar güneş olmadan yaşamayı sürdürebilir.
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