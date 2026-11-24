Güneş, Dünya'dan yaklaşık 150 milyon kilometre uzakta olduğu için ışığı bize ulaşmak üzere 8 dakika 20 saniye yol alıyor ve gökyüzünde gördüğümüz Güneş aslında bu kadar önceki halinin görüntüsü. Güneş'in ışığı birden kesilirse Dünya bu süre boyunca yola çıkmış ışığı almaya devam edeceği için gün ortasında olan biri gökyüzünde hiçbir farklılık görmeyecek. Sürenin sonunda gün ışığı bir anda çekilecek, Ay ile gezegenler de Güneş'ten yansıttıkları ışığı kaybettiği için gökyüzünden silinecek ve geriye yalnızca uzak yıldızlar kalacak. Güneş'in ömrünün yaklaşık 5 milyar yıl daha sürmesi beklendiği için bu tablo gerçek bir tehditten çok, Dünya'nın ışığa ne kadar bağımlı olduğunu gösteren bir hesap olarak ele alınıyor. Karanlığın ardından Dünya'yı bekleyen asıl belirsizlik ise ışığın yanı sıra Güneş'in çekim gücüne ne olacağı.