Tomioka'ya göre sosis, doymuş yağ ve sodyum açısından zengin işlenmiş bir et ve üstelik rafine undan yapılmış bir ekmeğin içinde servis ediliyor. Yanına diyet bile olsa gazlı içecek eklendiğinde bu ikilinin obezite, iltihaplanma ve tip 2 diyabet gibi sorunlara katkıda bulunabileceğini, hatta kanser riskiyle de ilişkilendirildiğini söylüyor.

Yerine ne yiyor? Tofu mantı ya da ızgara tofulu sandviç; tam buğday pide arasında humus, avokado veya falafel. İçecek olarak maden suyu ya da bitki çayı.