Japon Beslenme Uzmanı Asla Yemediği 5 Fast Food'u Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da doğup büyüyen beslenme uzmanı Michiko Tomioka, Amerikan fast food'una neden mesafeli durduğunu anlattı.
1994'te ABD'ye taşınan Tomioka, fast food ağırlıklı beslendiği dönemde enerjisinin düştüğünü, sindirim sorunları yaşadığını ve kilo aldığını söylüyor. Bugün pirinç, mevsim sebzeleri, fermente gıdalar ve yeşil çaydan oluşan sade ev yemeklerini tercih eden uzman, asla yemediği beş fast food klasiğini ve yerine koyduğu pratik alternatifleri sıraladı.
Sosisli sandviç ve gazlı içecek
Hamburger ve patates kızartması
Kızarmış tavuk ve tavuk nugget
Donut ve şekerli kahve
Pizza ve peynir çubukları
Fast food isteğine karşı uzmanın önerileri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın