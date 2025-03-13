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Evde Sağlıklı Fast Food! Dışarıdan Söylemeyi Bırakmanı Sağlayacak 10 Tarif

etiket Evde Sağlıklı Fast Food! Dışarıdan Söylemeyi Bırakmanı Sağlayacak 10 Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 19:01

Fast food lezzetinden vazgeçmek çok zor. Kızgın ve birden fazla kez kullanılmış yağlardan tutun ne kadar süre bekletildiği belli olmayan ürünlere kadar... Fast food tam bir sağlık düşmanı gibi gözüküyor olabilir. Ama korkmanıza gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az miktarda yağ kullanarak en güzel lezzetleri elde edebilirsiniz. Gelin birlikte sağlıklı ve pratik sağlıklı fast food tariflerine bakalım!

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1. Crispy Tavuk

1. Crispy Tavuk

Philips Çift Hazneli Airfyer ile içi kurumamış, dışı çıtır tavuklar elde edebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de çıtır bu tavuklar dışarıdan aldıklarınızı bir anda unutmanızı sağlayacak.

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Un

  • Yumurta

  • Galeta unu

  • Mısır gevreği

  • Baharatlar (karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, tuz)

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü ince şeritler halinde kesin.

  • Un, baharatlar, yumurta ve galeta ununu ayrı kaplara alın.

  • Tavuğu önce una, sonra yumurtaya, ardından ezilmiş mısır gevreği ve galeta unu karışımına bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin.

2. Burger Köftesi ve Peynirli Patates Kroket

2. Burger Köftesi ve Peynirli Patates Kroket

Burger köftesi

Malzemeler:

  • 200 gr kıyma

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • tuz, karabiber, kimyon

  • yumurta

  • galeta unu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve yoğurun.

  • Elde ettiğiniz harçtan hamburger köftesi şekli verin.

  • 180°C’de 10 dakika boyunca pişirin.

  • Tam tahıllı ekmeğin içine marul, domates, soğan ve köftenizi ekleyerek sağlıklı bir burger hazırlayın.

Peynirli patates kroket

Malzemeler:

  • Haşlanmış patates

  • rendelenmiş peynir

  • galeta unu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğurup yuvarlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfyer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

3. Mozzarella Stick

3. Mozzarella Stick

Philips Çift Hazneli Airfyer'ın koku hapsetme özelliği ile evinizin temiz kokusu değişmez. Böylece içiniz rahat bir şekilde yemeklerinizi her an yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • Mozzarella peyniri

  • un

  • yumurta

  • galeta unu 

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Mozzarella peynirini çubuk şeklinde kesin.

  • Önce una, sonra yumurtaya, ardından baharatlı galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 6-8 dakika pişirin.

4. Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları

4. Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları

Patates kızartması

Malzemeler:

  • 2 büyük patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • tuz

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimleyin ve suyun içinde 10 dakika bekletin.

  • Kurulayıp, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

Tavuk kanatları

Malzemeler:

  • Tavuk kanatları

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Marine edilen tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin 200°C’de 15 dakika pişirin.

5. Pizza

5. Pizza

Hem sağlıklı hem lezzetli hem de doyurucu!

Malzemeler:

  • Lavaş veya tam buğday tortilla

  • domates sosu

  • rendelenmiş peynir

  • mantar

  • biber

  • zeytin

Yapılışı:

  • Lavaşın üzerine domates sosunu sürün.

  • Peynir ve diğer malzemeleri ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

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6. Tavuk Quesadilla ve Cheescake

6. Tavuk Quesadilla ve Cheescake

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki yemeği birden aynı anda yapabilirsiniz. Kokuları birbirine karışmadan birbirinden farklı yemekleri aynı anda yaparak zamandan tasarruf edersiniz.

Tavuk quesadilla

Malzemeler:

  • Lavaş

  • haşlanmış tavuk

  • rendelenmiş peynir

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Tavukları didikleyin ve baharatlarla harmanlayın.

  • Lavaşın içine tavuk ve peyniri ekleyin.

  • 180°C’de 5 dakika pişirin.

Cheesecake

Malzemeler:

  • Bisküvi tabanı

  • Peynir dolgusu

Yapılışı:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 160°C’de 10-12 dakika pişirin.

7. Soğan Halkası

7. Soğan Halkası

Malzemeler:

  • Büyük soğan

  • yumurta

  • un

  • galeta unu

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Soğanları halka halka kesin.

  • Yumurtaya, ardından baharatlı galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer 180°C’de 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

8. Falafel ve Lahmacun

8. Falafel ve Lahmacun

Falafel

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • kimyon

  • maydanoz

Yapılışı:

  • Nohutları ve diğer malzemeleri blender’dan geçirin.

  • Küçük yuvarlak köfteler yapıp, Philips Çift Hazneli Airfryer 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Lahmacun

Malzemeler:

  • Lavaş

  • 250 gr dana kıyma

  • 1 domates

  • 1 yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası

  • 1 diş sarımsak

  • tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1 avuç maydanoz

Yapılışı:

  • Lavaşın üzerine kıymalı harç koyup 180°C’de 10 dakika pişirin.

9. Çıtır Karnabahar Lokmaları

9. Çıtır Karnabahar Lokmaları

Basit ve lezzetli bir yemek!Malzemeler:

  • Küçük karnabahar parçaları

  • yoğurt

  • baharatlar

Yapılışı:

  • Karnabaharları yoğurtlu baharat karışımına bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfyer 190°C’de 12-15 dakika pişirin.

10. Balık Tacosu

10. Balık Tacosu

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı yapısı sayesinde neyin hangi derecede kaç dakika pişmesi gerektiğini çok rahat ayarlayabilirsiniz. Sizi en güzel şekilde yönlendirir!

Malzemeler:

  • Balık filetosu

  • taco ekmeği

  • avokado

Yapılışı:

  • Balıkları baharatlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer 180°C’de 10 dakika pişirin.

  • Taco ekmeği içinde avokado ve salsa sos ile servis edin.

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asklepiospallas
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