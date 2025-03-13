Evde Sağlıklı Fast Food! Dışarıdan Söylemeyi Bırakmanı Sağlayacak 10 Tarif
Evde Sağlıklı Fast Food! Dışarıdan Söylemeyi Bırakmanı Sağlayacak 10 Tarif
Fast food lezzetinden vazgeçmek çok zor. Kızgın ve birden fazla kez kullanılmış yağlardan tutun ne kadar süre bekletildiği belli olmayan ürünlere kadar... Fast food tam bir sağlık düşmanı gibi gözüküyor olabilir. Ama korkmanıza gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az miktarda yağ kullanarak en güzel lezzetleri elde edebilirsiniz. Gelin birlikte sağlıklı ve pratik sağlıklı fast food tariflerine bakalım!
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1. Crispy Tavuk
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2. Burger Köftesi ve Peynirli Patates Kroket
3. Mozzarella Stick
4. Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları
5. Pizza
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6. Tavuk Quesadilla ve Cheescake
7. Soğan Halkası
8. Falafel ve Lahmacun
9. Çıtır Karnabahar Lokmaları
10. Balık Tacosu
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