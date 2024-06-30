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Kedisiyle Birlikte Ekmek Banarak Menemen Yiyen Adamın O Anları Gözlerden Kalp Fışkırttı

Kedisiyle Birlikte Ekmek Banarak Menemen Yiyen Adamın O Anları Gözlerden Kalp Fışkırttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:59

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Geçtiğimiz günlerde bir adamın kedisiyle birlikte ekmek bana bana menemen yediği o anlar viral oldu. Birçok kullanıcı bu iç ısıtan anlara birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kaynak: Metropol Haber

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Geçtiğimiz günlerde bir adamın kedisiyle birlikte ekmek bana bana menemen yediği o anlar viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir adamın kedisiyle birlikte ekmek bana bana menemen yediği o anlar viral oldu.

Sahibinin yemesine izin bile izin vermeyen kedinin o anları herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sahibinin yemesine izin bile izin vermeyen kedinin o anları herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Metropol Haber'in paylaştığı videoyu isterseniz gelin hep beraber izleyelim👇

Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇

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