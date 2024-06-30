Kedisiyle Birlikte Ekmek Banarak Menemen Yiyen Adamın O Anları Gözlerden Kalp Fışkırttı

Geçtiğimiz günlerde bir adamın kedisiyle birlikte ekmek bana bana menemen yediği o anlar viral oldu. Birçok kullanıcı bu iç ısıtan anlara birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kaynak: Metropol Haber
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Geçtiğimiz günlerde bir adamın kedisiyle birlikte ekmek bana bana menemen yediği o anlar viral oldu.
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Sahibinin yemesine izin bile izin vermeyen kedinin o anları herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Metropol Haber'in paylaştığı videoyu isterseniz gelin hep beraber izleyelim👇
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