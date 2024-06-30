İlahi Adalet Yükleniyor: Bir Astrolog 'Retro Kapıda' Deyince Ortalık Fena Karıştı
İlahi Adalet Yükleniyor: Bir Astrolog 'Retro Kapıda' Deyince Ortalık Fena Karıştı
Twitter'da (X) bir astrolog, retronun kapıda olduğunu söyleyerek herkese bir uyarıda bulundu. Uyarıda son 6 ay içerisinde kalp kıran herkesin 'karma'yı bulacağını söyleyen astrologa ise yorumlar gecikmedi.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Retro astrolojide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Tam Türkçesi 'Gerilemeye giden gezegen' olan retronun, burçlarda ve insanlarda büyük etkilere sebep olduğuna inanılıyor. Bu süreçte eski sevgililerin dönmesinin, arkadaşlıkların bozulmasının ve yeni ilişkiye başlangıçların kapısının aralandığı vurgulanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öyle olacak ki Twitter'da (X) bir astrolog, retronun kapıda olduğunu söyleyerek herkese bir uyarıda bulundu.
Peki retro hakkında ne diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
Gelin beraber bakalım👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın