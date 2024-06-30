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İlahi Adalet Yükleniyor: Bir Astrolog 'Retro Kapıda' Deyince Ortalık Fena Karıştı

İlahi Adalet Yükleniyor: Bir Astrolog 'Retro Kapıda' Deyince Ortalık Fena Karıştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 10:13

Twitter'da (X) bir astrolog, retronun kapıda olduğunu söyleyerek herkese bir uyarıda bulundu. Uyarıda son 6 ay içerisinde kalp kıran herkesin 'karma'yı bulacağını söyleyen astrologa ise yorumlar gecikmedi.👇

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Retro astrolojide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Tam Türkçesi 'Gerilemeye giden gezegen' olan retronun, burçlarda ve insanlarda büyük etkilere sebep olduğuna inanılıyor. Bu süreçte eski sevgililerin dönmesinin, arkadaşlıkların bozulmasının ve yeni ilişkiye başlangıçların kapısının aralandığı vurgulanıyor.

Retro astrolojide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Tam Türkçesi 'Gerilemeye giden gezegen' olan retronun, burçlarda ve insanlarda büyük etkilere sebep olduğuna inanılıyor. Bu süreçte eski sevgililerin dönmesinin, arkadaşlıkların bozulmasının ve yeni ilişkiye başlangıçların kapısının aralandığı vurgulanıyor.

Öyle olacak ki Twitter'da (X) bir astrolog, retronun kapıda olduğunu söyleyerek herkese bir uyarıda bulundu.

Öyle olacak ki Twitter'da (X) bir astrolog, retronun kapıda olduğunu söyleyerek herkese bir uyarıda bulundu.
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Retro tarihlerine bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Peki retro hakkında ne diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Peki retro hakkında ne diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
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