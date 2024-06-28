İki Senelik Bölümden Mezun Olanların Neden İş Bulduğunu Sorgulayan Kişi Tepkilerin Odağında
İki Senelik Bölümden Mezun Olanların Neden İş Bulduğunu Sorgulayan Kişi Tepkilerin Odağında
Bir Twitter (X) kullanıcısı, 2 yıllık bölüm okuyanların meslek sahibi olduğunu ve dört senelik bölüm okuyanların ise 'orta yerde kaldığını' dile getirdiği için tartışma yarattı.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 2 yıllık bölüm okuyanların meslek sahibi olduğunu ve dört senelik bölüm okuyanların ise 'orta yerde kaldığını' dile getirdiği için tartışma yarattı.
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'Ekmek aslanın ağzında' deyimini farklı bir şekilde dile getiren kullanıcıya ise tepkiler gecikmedi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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