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İki Senelik Bölümden Mezun Olanların Neden İş Bulduğunu Sorgulayan Kişi Tepkilerin Odağında

İki Senelik Bölümden Mezun Olanların Neden İş Bulduğunu Sorgulayan Kişi Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 13:34

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 2 yıllık bölüm okuyanların meslek sahibi olduğunu ve dört senelik bölüm okuyanların ise 'orta yerde kaldığını' dile getirdiği için tartışma yarattı.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 2 yıllık bölüm okuyanların meslek sahibi olduğunu ve dört senelik bölüm okuyanların ise 'orta yerde kaldığını' dile getirdiği için tartışma yarattı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 2 yıllık bölüm okuyanların meslek sahibi olduğunu ve dört senelik bölüm okuyanların ise 'orta yerde kaldığını' dile getirdiği için tartışma yarattı.

'Ekmek aslanın ağzında' deyimini farklı bir şekilde dile getiren kullanıcıya ise tepkiler gecikmedi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇

'Ekmek aslanın ağzında' deyimini farklı bir şekilde dile getiren kullanıcıya ise tepkiler gecikmedi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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