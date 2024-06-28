Beyaz Tenli Olmadığı İçin Türk Olmadığını Söyleyenlere Ateş Püsküren Twitter (X) Kullanıcısı

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı. Flood'da beyaz tenli olmadığı için insanların kendisine Türk olmadığını söylediklerini iddia ederek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇