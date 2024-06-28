Beyaz Tenli Olmadığı İçin Türk Olmadığını Söyleyenlere Ateş Püsküren Twitter (X) Kullanıcısı
Beyaz Tenli Olmadığı İçin Türk Olmadığını Söyleyenlere Ateş Püsküren Twitter (X) Kullanıcısı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı. Flood'da beyaz tenli olmadığı için insanların kendisine Türk olmadığını söylediklerini iddia ederek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı.
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"Türk'üm tabii ki de sarı olacağım" diyerek isyan eden kullanıcı toplumdaki güzellik algılarına atıfta bulundu.
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Bu isyana da birçok kullanıcıdan farklı yorumlar geldi.
Kim neler düşünüyor, gelin beraber bakalım👇
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