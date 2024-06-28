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Beyaz Tenli Olmadığı İçin Türk Olmadığını Söyleyenlere Ateş Püsküren Twitter (X) Kullanıcısı

Beyaz Tenli Olmadığı İçin Türk Olmadığını Söyleyenlere Ateş Püsküren Twitter (X) Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 10:54

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı. Flood'da beyaz tenli olmadığı için insanların kendisine Türk olmadığını söylediklerini iddia ederek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, beyaz tenli ve 'sarı' tenli olmakla alakalı küçük bir flood paylaştı.
twitter.com

"Türk'üm tabii ki de sarı olacağım" diyerek isyan eden kullanıcı toplumdaki güzellik algılarına atıfta bulundu.

"Türk'üm tabii ki de sarı olacağım" diyerek isyan eden kullanıcı toplumdaki güzellik algılarına atıfta bulundu.
twitter.com

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twitter.com

Bu isyana da birçok kullanıcıdan farklı yorumlar geldi.

Bu isyana da birçok kullanıcıdan farklı yorumlar geldi.
twitter.com

Kim neler düşünüyor, gelin beraber bakalım👇

Kim neler düşünüyor, gelin beraber bakalım👇
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