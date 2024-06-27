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Eski Sevgilisinin Kuzey Tekinoğlu'nu Andıran Bi' İlginç Konuşmasını Paylaşan Kullanıcı Tepki Çekti

Eski Sevgilisinin Kuzey Tekinoğlu'nu Andıran Bi' İlginç Konuşmasını Paylaşan Kullanıcı Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 19:29

Bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'ta karşılaştığı bi' ilginç konuşmayı paylaşarak 'Gülmekten çenem çıkacak' notunu düştü. Birçok kişi ise bu ilginç konuşmaya birbirinden farklı yorum yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'ta karşılaştığı bi' ilginç konuşmayı paylaşarak 'Gülmekten çenem çıkacak' notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'ta karşılaştığı bi' ilginç konuşmayı paylaşarak 'Gülmekten çenem çıkacak' notunu düştü.

Kendisini Kuzey Tekinoğlu sanan o kişiye ise birbirinden farklı yorumlar geldi...

Kendisini Kuzey Tekinoğlu sanan o kişiye ise birbirinden farklı yorumlar geldi...

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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