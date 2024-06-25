Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Delikten Reza Çıkıyor: Ebru Gündeş ve Hadise Fiyaskosuyla Meşhur Zarrab'ın Sibel Can'la Mazisi Şoke Etti!

Her Delikten Reza Çıkıyor: Ebru Gündeş ve Hadise Fiyaskosuyla Meşhur Zarrab'ın Sibel Can'la Mazisi Şoke Etti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 22:05

Sibel Can'ın 'Eski Toprak' şarkısının söz ve müziğinin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'a ait olması gündemi epey bi' karıştırdı!

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can, sık sık adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can, sık sık adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Sibel Can, 2020 yılında hayatını kaybeden moda tasarımıcısı Nur Yerlitaş'ın cenazesinde giymesiyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, akabinde de ortalık karışmıştı.

Sibel Can şimdi ise popüler parçalarından biri olan 'Eski Toprak' ile gündeme geldi.

Sibel Can şimdi ise popüler parçalarından biri olan 'Eski Toprak' ile gündeme geldi.

'Eski Toprak' şarkısının söz ve müziğinin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'a ait olması gündemi epey bi' karıştırdı!

'Eski Toprak' şarkısının söz ve müziğinin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'a ait olması gündemi epey bi' karıştırdı!

Sibel Can’ın Akşam Sefası adlı albümündeki teşekkür metninde Reza Zarrab’ın isminin de geçtiği görülmekte.

Sibel Can’ın Akşam Sefası adlı albümündeki teşekkür metninde Reza Zarrab’ın isminin de geçtiği görülmekte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MESAM veritabanında Eski Toprak adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olarak Rıza Sarraf ve İlyas Keçeci'nin ismi geçiyor.

MESAM veritabanında Eski Toprak adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olarak Rıza Sarraf ve İlyas Keçeci'nin ismi geçiyor.

İsterseniz 'Eski Toprak' şarkısının sözlerine beraber bakalım👇

İsterseniz 'Eski Toprak' şarkısının sözlerine beraber bakalım👇

'Boşa ah etme a bülbül

Ne aşk kaldı ne de gül

Göç etmiş eski sevdalar

Şimdi mevsim en son eylül

Başka bir tadı varmış

Adam gibiymiş sevmeler

Ne düzenbaz sevişmeler

Ne vefasız gitmeler

Yokmuş böyle bahaneler

Dökülmüşler yaprak yaprak

O siyah beyaz aşkların

Adı şimdi eski toprak

Çok eskiden adı varmış

Vedalaşıp son eylülde'

İranlı iş insanı kimliğiyle bilinen Reza Zarrab 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp 2014’te serbest bırakılmıştı.

İranlı iş insanı kimliğiyle bilinen Reza Zarrab 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp 2014’te serbest bırakılmıştı.

Zarrab Mart 2016'da ABD'nin Florida eyaletine seyahat ederken gözaltına alınıp tutuklanarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek, dolandırıcılık, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamakla suçlanmıştı.

Zarrab Mart 2016'da ABD'nin Florida eyaletine seyahat ederken gözaltına alınıp tutuklanarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek, dolandırıcılık, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamakla suçlanmıştı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın