Her Delikten Reza Çıkıyor: Ebru Gündeş ve Hadise Fiyaskosuyla Meşhur Zarrab'ın Sibel Can'la Mazisi Şoke Etti!
Her Delikten Reza Çıkıyor: Ebru Gündeş ve Hadise Fiyaskosuyla Meşhur Zarrab'ın Sibel Can'la Mazisi Şoke Etti!
Sibel Can'ın 'Eski Toprak' şarkısının söz ve müziğinin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'a ait olması gündemi epey bi' karıştırdı!
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Türk müziğinin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Sibel Can, sık sık adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
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Sibel Can, 2020 yılında hayatını kaybeden moda tasarımıcısı Nur Yerlitaş'ın cenazesinde giymesiyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, akabinde de ortalık karışmıştı.
Sibel Can şimdi ise popüler parçalarından biri olan 'Eski Toprak' ile gündeme geldi.
'Eski Toprak' şarkısının söz ve müziğinin Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab'a ait olması gündemi epey bi' karıştırdı!
Sibel Can’ın Akşam Sefası adlı albümündeki teşekkür metninde Reza Zarrab’ın isminin de geçtiği görülmekte.
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MESAM veritabanında Eski Toprak adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olarak Rıza Sarraf ve İlyas Keçeci'nin ismi geçiyor.
İsterseniz 'Eski Toprak' şarkısının sözlerine beraber bakalım👇
İranlı iş insanı kimliğiyle bilinen Reza Zarrab 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp 2014’te serbest bırakılmıştı.
Zarrab Mart 2016'da ABD'nin Florida eyaletine seyahat ederken gözaltına alınıp tutuklanarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek, dolandırıcılık, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamakla suçlanmıştı.
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