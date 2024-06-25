Her Delikten Reza Çıkıyor: Ebru Gündeş ve Hadise Fiyaskosuyla Meşhur Zarrab'ın Sibel Can'la Mazisi Şoke Etti!

'Boşa ah etme a bülbül

Ne aşk kaldı ne de gül

Göç etmiş eski sevdalar

Şimdi mevsim en son eylül

Başka bir tadı varmış

Adam gibiymiş sevmeler

Ne düzenbaz sevişmeler

Ne vefasız gitmeler

Yokmuş böyle bahaneler

Dökülmüşler yaprak yaprak

O siyah beyaz aşkların

Adı şimdi eski toprak

Çok eskiden adı varmış

Vedalaşıp son eylülde'