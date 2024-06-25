Canlı Yayında Dut Aromalı Yenilebilir İç Çamaşırı Satan İşletme, 'Daha Neler Göreceğiz?' Dedirtti
Canlı Yayında Dut Aromalı Yenilebilir İç Çamaşırı Satan İşletme, 'Daha Neler Göreceğiz?' Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde TikTok canlı yayınıdan bir butiğin yaptığı 'yenilebilir iç çamaşırı' reklamı gündem oldu. Birçok kişi de bu anlara birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde TikTok canlı yayınıdan bir butiğin yaptığı 'yenilebilir iç çamaşırı' reklamı gündem oldu.
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Başka bir kullanıcı ise o anların ekran görüntüsünü bu notla paylaştı.👇
Mizahşörler de bu gönderiye birbirinden farklı yorum yaptı.👇
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yaw abartin amk abartin hee sipariş için kuyruğa girecekler😂😂😂
Of, acile böyle bir vaka geliyormuş. Anafilaktik şoka girmiş, en son ne yediniz ; yenilebilir iç çamaşırı 😂 psikiyatriye sevk etmeden önce var mıdır böyle bi... Devamını Gör