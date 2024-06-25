Kızları Hasta Olduğu İçin Arkadaşlarıyla Buluşmayı İptal Eden Çift Ayrılma Noktasına Geldi
Kızları Hasta Olduğu İçin Arkadaşlarıyla Buluşmayı İptal Eden Çift Ayrılma Noktasına Geldi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi. Fakat sonrasında yaşananalar akıllara durgunluk verecek türden!
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocası, hasta çocuklarına bakması için bu buluşmayı ertelemek istediğini söylese de kadın, gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
"O akşam kızımız hasta diye buluşmayı erteledik. Kocam, ben ve kızım evde oturduk. Fakat o akşam öyle bir şey yaptı ki..."
"İş arkadaşlarıyla birlikte akşam sekiz sularında plaja gittiler. Madem kızımız biz buluşmayı erteleyecek kadar hasta, neden başkalarıyla buluşuyorsun?"
"Kocasına evde kalmasını istediğini söyledikten sonra, kocası "eve erken geleceğini, evi toplamaya yardım edeceğini ve ona yemek yapacağını, sonra da akşam için dışarı çıkacağını" söylemiş. Ancak anne "konunun bu olmadığını" iddia etti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kocam evde kalmasını isteyerek mantıksız davrandığımı düşünüyor ve evde kalmak yerine dışarı çıkarak bana öncelik vermediğini düşündüğüm için hayal gördüğümü söylüyor" diye devam etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
editör senin yapacağın haberi ....😏
Tam kopyalayamamış gibi, haberin devamı ve en etkili olacak kısımları diğer sayfada kalmış. Acaba gersini de yarın mı verecek....
yaniii bende bi pok varmış gibi pür dikkat haberi okuyorum yapacağın haberi
🤣🤣🤣🤣 bende aynı
aynen aynen kesin arkadaşlarıyla plaja gitmiştir. %99 cheating