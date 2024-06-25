Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kızları Hasta Olduğu İçin Arkadaşlarıyla Buluşmayı İptal Eden Çift Ayrılma Noktasına Geldi

Kızları Hasta Olduğu İçin Arkadaşlarıyla Buluşmayı İptal Eden Çift Ayrılma Noktasına Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 09:01

Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi. Fakat sonrasında yaşananalar akıllara durgunluk verecek türden!

Buyrun👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi.

Kocası, hasta çocuklarına bakması için bu buluşmayı ertelemek istediğini söylese de kadın, gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Kocası, hasta çocuklarına bakması için bu buluşmayı ertelemek istediğini söylese de kadın, gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Detaylar ise şu şekilde👇

"O akşam kızımız hasta diye buluşmayı erteledik. Kocam, ben ve kızım evde oturduk. Fakat o akşam öyle bir şey yaptı ki..."

"O akşam kızımız hasta diye buluşmayı erteledik. Kocam, ben ve kızım evde oturduk. Fakat o akşam öyle bir şey yaptı ki..."

"İş arkadaşlarıyla birlikte akşam sekiz sularında plaja gittiler. Madem kızımız biz buluşmayı erteleyecek kadar hasta, neden başkalarıyla buluşuyorsun?"

"İş arkadaşlarıyla birlikte akşam sekiz sularında plaja gittiler. Madem kızımız biz buluşmayı erteleyecek kadar hasta, neden başkalarıyla buluşuyorsun?"

"Kocasına evde kalmasını istediğini söyledikten sonra, kocası "eve erken geleceğini, evi toplamaya yardım edeceğini ve ona yemek yapacağını, sonra da akşam için dışarı çıkacağını" söylemiş. Ancak anne "konunun bu olmadığını" iddia etti."

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Kocam evde kalmasını isteyerek mantıksız davrandığımı düşünüyor ve evde kalmak yerine dışarı çıkarak bana öncelik vermediğini düşündüğüm için hayal gördüğümü söylüyor" diye devam etti.

"Kocam evde kalmasını isteyerek mantıksız davrandığımı düşünüyor ve evde kalmak yerine dışarı çıkarak bana öncelik vermediğini düşündüğüm için hayal gördüğümü söylüyor" diye devam etti.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Skorpios

editör senin yapacağın haberi ....😏

Teke tek

Tam kopyalayamamış gibi, haberin devamı ve en etkili olacak kısımları diğer sayfada kalmış. Acaba gersini de yarın mı verecek....

efsun03

yaniii bende bi pok varmış gibi pür dikkat haberi okuyorum yapacağın haberi

dünya

🤣🤣🤣🤣 bende aynı

Şıpıdık

aynen aynen kesin arkadaşlarıyla plaja gitmiştir. %99 cheating