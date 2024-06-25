Kızları Hasta Olduğu İçin Arkadaşlarıyla Buluşmayı İptal Eden Çift Ayrılma Noktasına Geldi

Geçtiğimiz günlerde bir kadın; kocası, kocasının arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte çifte buluşma ayarladıklarını fakat kocasının bu buluşmayı ertelemek istediğini dile getirdi. Fakat sonrasında yaşananalar akıllara durgunluk verecek türden!

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