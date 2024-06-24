Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Ünlü Diş Doktoru, Dişlerin Ne Zaman Fırçalanmaması Gerektiğini Söyledi

Ünlü Diş Doktoru, Dişlerin Ne Zaman Fırçalanmaması Gerektiğini Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 23:57

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi. Dişlerin aslında kahvaltıdan sonra fırlanamaması gerektiğini ve kahve içtikten sonra bir süre beklenmesi gerektiğini söyleyen doktor, hastalara da birçok tavsiyede bulundu.

Dikkat: Birazdan okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır!

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diş bakımı günlük rutinimizin bir parçası. Sizler de takdir edersiniz zaman zaman diş problemleri baş gösterebiliyor.

Diş bakımı günlük rutinimizin bir parçası. Sizler de takdir edersiniz zaman zaman diş problemleri baş gösterebiliyor.

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi.

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi.

Başarılı doktor öncelikler cümlelerine 'Kahve içtikten sonra hemen dişlerinizi fırçalamayın' diyerek başladı.

Başarılı doktor öncelikler cümlelerine 'Kahve içtikten sonra hemen dişlerinizi fırçalamayın' diyerek başladı.

 'Kahve oldukça asidiktir... Eğer dişlerinizi hemen fırçalarsanız, asidi dişinize sürterek dişinizi aşındırırsınız... Ayrıca dişlerinizi kahvaltıdan sonra değil, öncesinde fırçalamalısınız.'

"Çünkü hemen fırçalarsanız diş minenize zarar vermiş olursunuz."

"Çünkü hemen fırçalarsanız diş minenize zarar vermiş olursunuz."

Dişlerimiz mine, dentin ve kök sementi gibi minerallerden oluşur ve sabah kalktığımızda, kahvaltı yapmadan önce de dahil olmak üzere güne başlamadan önce temizlenmesi gereken bakterilerle kaplıdır. Dr. Manouchehri, bu adımı atladığınızda, kahvaltınızın gece boyunca biriken bakterilerin üzerine yığılmasına müsaade etmiş olacağınızı belirtiyor.

Doktor, kahve konusunun önem arz ettiğini söylüyor. Doktora göre mine aşındıkça altındaki dentin açığa çıkabilir ve bu da dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilir.

Doktor, kahve konusunun önem arz ettiğini söylüyor. Doktora göre mine aşındıkça altındaki dentin açığa çıkabilir ve bu da dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilir.

Dr. Manouchehri şöyle devam etti: 'En az 30 ila 60 dakika bekleyin. Aslında dişlerinizi fırçalamak zorunda değilsiniz, sadece gargarayla çalkalayın veya su için.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Kustuktan sonra da dişlerinizi hemen fırçalamayın. Çünkü midenin içeriği de son derece asidiktir."

'Dolayısıyla, mide içeriği ağza geldiğinde, ağız çok asidiktir. Ve eğer hemen fırçalarsanız, asidi dişe daha da fazla sürmüş olursunuz. Bu yüzden dişlerinizi fırçalamadan önce en az 30 ila 60 dakika bekleyin.

"Bunun yerine yapabileceğiniz şey, başlangıçta bir gargara ile çalkalamak ve asidi daha hızlı nötralize etmeye yardımcı olmak için biraz su içmektir."

"Bunun yerine yapabileceğiniz şey, başlangıçta bir gargara ile çalkalamak ve asidi daha hızlı nötralize etmeye yardımcı olmak için biraz su içmektir."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın