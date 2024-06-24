Ünlü Diş Doktoru, Dişlerin Ne Zaman Fırçalanmaması Gerektiğini Söyledi
Ünlü Diş Doktoru, Dişlerin Ne Zaman Fırçalanmaması Gerektiğini Söyledi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi. Dişlerin aslında kahvaltıdan sonra fırlanamaması gerektiğini ve kahve içtikten sonra bir süre beklenmesi gerektiğini söyleyen doktor, hastalara da birçok tavsiyede bulundu.
Dikkat: Birazdan okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır!
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Diş bakımı günlük rutinimizin bir parçası. Sizler de takdir edersiniz zaman zaman diş problemleri baş gösterebiliyor.
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Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi.
Başarılı doktor öncelikler cümlelerine 'Kahve içtikten sonra hemen dişlerinizi fırçalamayın' diyerek başladı.
"Çünkü hemen fırçalarsanız diş minenize zarar vermiş olursunuz."
Doktor, kahve konusunun önem arz ettiğini söylüyor. Doktora göre mine aşındıkça altındaki dentin açığa çıkabilir ve bu da dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilir.
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"Kustuktan sonra da dişlerinizi hemen fırçalamayın. Çünkü midenin içeriği de son derece asidiktir."
"Bunun yerine yapabileceğiniz şey, başlangıçta bir gargara ile çalkalamak ve asidi daha hızlı nötralize etmeye yardımcı olmak için biraz su içmektir."
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