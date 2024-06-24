Ünlü Diş Doktoru, Dişlerin Ne Zaman Fırçalanmaması Gerektiğini Söyledi

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi. Dişlerin aslında kahvaltıdan sonra fırlanamaması gerektiğini ve kahve içtikten sonra bir süre beklenmesi gerektiğini söyleyen doktor, hastalara da birçok tavsiyede bulundu.

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