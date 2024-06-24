Uzun Süredir Yoklardı: Duman Grubunun Cesur Mesajlarla Dolu Yeni Şarkısı 'Kufi'ye Gelen İlk Tepkiler

Kufi, Arapça hat sanatında sıklıkla kullanılan bir yazı türü olarak biliniyor. Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi demek olan Kufi, Nebati Alfabesi'nin değişmesiyle oluşan dik, sert ve köşeli bir yazı türü olarak karşımıza çıkıyor.