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Uzun Süredir Yoklardı: Duman Grubunun Cesur Mesajlarla Dolu Yeni Şarkısı 'Kufi'ye Gelen İlk Tepkiler

Uzun Süredir Yoklardı: Duman Grubunun Cesur Mesajlarla Dolu Yeni Şarkısı 'Kufi'ye Gelen İlk Tepkiler

müzik
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 22:01

Uzun bir süredir müzik sektöründe göremediğimiz yılların efsanevi grubu Duman, 'Kufi' ve 'Nerede Benim Kafam' şarkılarıyla kulaklarımızın pasını sildi. Bol göndermeli ve cesur mesajlarla dolu yeni şarkılarına da dinleyicilerden yorumlar gecikmedi.

Buyrun👇

Yılların efsanevi müzik grubu Duman, her çağa hitap eden bir sanat anlayışına sahip. 2024 itibarıyla da en çok dinlenen gruplardan bir tanesi.

Yılların efsanevi müzik grubu Duman, her çağa hitap eden bir sanat anlayışına sahip. 2024 itibarıyla da en çok dinlenen gruplardan bir tanesi.

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozarak iki tane yeni şarkı çıkaran başarılı grup Duman, önce 'Kufi' şarkısıyla gündeme geldi.

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozarak iki tane yeni şarkı çıkaran başarılı grup Duman, önce 'Kufi' şarkısıyla gündeme geldi.

Kufi, Arapça hat sanatında sıklıkla kullanılan bir yazı türü olarak biliniyor. Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi demek olan Kufi, Nebati Alfabesi'nin değişmesiyle oluşan dik, sert ve köşeli bir yazı türü olarak karşımıza çıkıyor.

Bir diğer şarkısı 'Nerde Benim Kafam' ise en çok tartışılan şarkılarından biri oldu. Kulaklarımızın pasını silen grubun şarkı içerisinde siyasi, toplumsal ve kültürel bazı göndermelerde bulunduğu da düşünüldü.

Bir diğer şarkısı 'Nerde Benim Kafam' ise en çok tartışılan şarkılarından biri oldu. Kulaklarımızın pasını silen grubun şarkı içerisinde siyasi, toplumsal ve kültürel bazı göndermelerde bulunduğu da düşünüldü.

İsterseniz yorumlara geçmeden önce hep birlikte dinleyelim👇

"Nerde Benim Kafam" şarkısını da şöyle koyalım👇

Peki dinleyiciler Duman'ın yeni şarkısı 'Kufi' hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇

Peki dinleyiciler Duman'ın yeni şarkısı 'Kufi' hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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Özlmmm

Seni kendime sakladım ve Senden daha güzel ❤️

seremoni___

Halimiz DUMAN 🤘

Alsuuuuu

dinleyeceğim kesinlikle mükemmeldir