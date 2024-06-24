Uzun Süredir Yoklardı: Duman Grubunun Cesur Mesajlarla Dolu Yeni Şarkısı 'Kufi'ye Gelen İlk Tepkiler
Uzun Süredir Yoklardı: Duman Grubunun Cesur Mesajlarla Dolu Yeni Şarkısı 'Kufi'ye Gelen İlk Tepkiler
Uzun bir süredir müzik sektöründe göremediğimiz yılların efsanevi grubu Duman, 'Kufi' ve 'Nerede Benim Kafam' şarkılarıyla kulaklarımızın pasını sildi. Bol göndermeli ve cesur mesajlarla dolu yeni şarkılarına da dinleyicilerden yorumlar gecikmedi.
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Yılların efsanevi müzik grubu Duman, her çağa hitap eden bir sanat anlayışına sahip. 2024 itibarıyla da en çok dinlenen gruplardan bir tanesi.
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Seni kendime sakladım ve Senden daha güzel ❤️
Halimiz DUMAN 🤘
dinleyeceğim kesinlikle mükemmeldir