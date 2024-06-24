Nişanlandıktan Hemen Sonra Sevgilisinin Arkasından Çevirdiği İşleri Öğrenince Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Nişanlandıktan Hemen Sonra Sevgilisinin Arkasından Çevirdiği İşleri Öğrenince Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
geçtiğimiz günlerde bir kadın, 5 senedir romantik bir ilişki içerisinde olduğu nişanlısının arkasından çevirdiği işi öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı. Gelin beraber bakalım👇
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Zaman zaman ilişkilerde bize söylenen yalanları öğrenebiliriz bunun sonucunda yıkıcı bir ayrılık yaşayabiliriz. Bazı ilişki dinamiklerinde bu durum kaçınılmazdır.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 5 senedir romantik bir ilişki içerisinde olduğu nişanlısının arkasından çevirdiği işi öğrenince tüm dünyası başına yıkıldı.
Kadın, eşiyle konumlarını telefonları aracılığıyla birbirleriyle açıkça paylaştıklarını ve bir akşam nişanlısının "geç saate kadar çalışacağını" haber vermek için ona mesaj attığını söyledi.
Nişanlısının telefonunu karıştırınca kocasının arama motoruna 'Konumumu nasıl kapatabilirim?' gören kadın, güvenin yıkıldığını dile getiriyor.
"Ona neden bunu benden saklama ihtiyacı hissettiğini ve bunu yapabiliyorsa başka neler yapabileceğini sordum."
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"Çok daha fazlasını yapabileceğini öğrendim. Nişanlandıktan ilk iki hafta içinde erkek arkadaşlarının Meksika gezisinde biriyle birlikte olmuş. Daha da vahimi, bu benim 21. doğum günümün olduğu geceydi."
"Ona bir daha güvenebilir miyim bilmiyorum. Birlikte olduğumuz süre boyunca yaptığı her şey bu muydu yoksa sadece kurtulmak istediği birkaç şey miydi hala bilmiyorum. Bana ilişkimizin son beş yılında bu suçluluk duygusunu taşıdığını söyledi ama nasıl olduğunu anlamıyorum. Bana anlatmak için çok zamanı vardı ve her gece yanımda vicdan azabı çekmeden uyudu."
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