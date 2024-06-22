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Evlendikten Hemen Sonra Kocasının Başka Bir İlişkisi Olduğunu Öğrenen Kadın: "Güvenim Çok Sarsıldı"

Evlendikten Hemen Sonra Kocasının Başka Bir İlişkisi Olduğunu Öğrenen Kadın: "Güvenim Çok Sarsıldı"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 23:52

Evlendikten hemen sonra kocasının kendisine başka biriyle bir ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, o süreçte yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Olayı görenler ise 'Nasıl yani?' demekten kendini alıkoyamadı!

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...

Birbirinden farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabiliyoruz. Fakat birazdan okuyacağınız olay tam anlamıyla dumur eden cinsten.

Birbirinden farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabiliyoruz. Fakat birazdan okuyacağınız olay tam anlamıyla dumur eden cinsten.

Evlendikten hemen sonra kocasının kendisine başka biriyle bir ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, o süreçte yaşadığı şaşkınlığı şu şekilde anlatıyor👇

Evlendikten hemen sonra kocasının kendisine başka biriyle bir ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, o süreçte yaşadığı şaşkınlığı şu şekilde anlatıyor👇

"Geçen yaz evlendim ve her şeyiyle muazzam bir düğün yaptık ama kutlamalar uzun sürmedi."

"Geçen yaz evlendim ve her şeyiyle muazzam bir düğün yaptık ama kutlamalar uzun sürmedi."

"Balayından döndükten yaklaşık bir ay sonra, kocam iki buçuk yıllık bir ilişkisi olduğunu itiraf etti."

"Düğünden hemen önce bitirdiğini ama o zamandan beri suçluluk duygusuyla baş etmekte zorlandığını söyledi. Affedilmek ve yeni bir başlangıç yapmak için yalvardı ama ben perişan olmuştum."

"Düğünden hemen önce bitirdiğini ama o zamandan beri suçluluk duygusuyla baş etmekte zorlandığını söyledi. Affedilmek ve yeni bir başlangıç yapmak için yalvardı ama ben perişan olmuştum."

"Son birkaç ay, bunun üstesinden gelmeye çalıştığımız için cehennem gibiydi. O bir arkadaşının yanına taşındı, ben de kendi dairemizde kaldım. Konuşmak için düzenli olarak buluşuyoruz ama bir türlü devam edemiyorum."

"Son birkaç ay, bunun üstesinden gelmeye çalıştığımız için cehennem gibiydi. O bir arkadaşının yanına taşındı, ben de kendi dairemizde kaldım. Konuşmak için düzenli olarak buluşuyoruz ama bir türlü devam edemiyorum."

"Düğünümüzü bu kadar önemsedikten sonra hala çok kızgınım, utanç ve mahcubiyetten bahsetmiyorum bile. Her şey yalanmış ve evlendiğim kişiyi tanımıyormuşum gibi geliyor. Aileme ve arkadaşlarıma söylememi istemedi ama söylemek zorundaydım çünkü tek başıma baş edemiyordum."

'Elbette ona çok kızgınlar ve tavsiyeleri onu terk etmeleri yönünde.'

"İşleri gerçekten berbat ettiğini biliyor ve beni sevdiğine inanıyorum ama aramızdaki güven sarsıldı ve ona bir daha güvenebilir miyim bilmiyorum."

"İşleri gerçekten berbat ettiğini biliyor ve beni sevdiğine inanıyorum ama aramızdaki güven sarsıldı ve ona bir daha güvenebilir miyim bilmiyorum."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Alper

Gerçekten çok ilginç bir haber. Normalde hiç böyle şeyler olmuyor.