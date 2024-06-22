Dev Ekranda TikTok İzleyebilmek İçin Tablet Alan Kadın, 'Garibanın Yüzü Güler mi?' Dedirtti!
Dev Ekranda TikTok İzleyebilmek İçin Tablet Alan Kadın, 'Garibanın Yüzü Güler mi?' Dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknolojik cihazların fiyatı malumunuz... Sizler de takdir edersiniz ki tablet, bilgisayar ya da telefon almak için yüklü bir miktarda parayı gözden çıkarmak gerekebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu durum herkes için geçerli değil. Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'tan video izleyebilmek için tablet aldığını dile getirdi.
Gönderiyi görenler ise 'Garibanın yüzü güler mi?' dedirtti!
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
birde bu sosyal medyaya verdiğiniz önemi derslerinize verseniz 😂😂