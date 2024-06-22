Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dev Ekranda TikTok İzleyebilmek İçin Tablet Alan Kadın, 'Garibanın Yüzü Güler mi?' Dedirtti!

Dev Ekranda TikTok İzleyebilmek İçin Tablet Alan Kadın, 'Garibanın Yüzü Güler mi?' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 20:32

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'tan video izleyebilmek için tablet aldığını dile getirdi. Görenler ise 'Garibanın yüzü güler mi?' dedirtti!

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Teknolojik cihazların fiyatı malumunuz... Sizler de takdir edersiniz ki tablet, bilgisayar ya da telefon almak için yüklü bir miktarda parayı gözden çıkarmak gerekebiliyor.

Teknolojik cihazların fiyatı malumunuz... Sizler de takdir edersiniz ki tablet, bilgisayar ya da telefon almak için yüklü bir miktarda parayı gözden çıkarmak gerekebiliyor.

Fakat bu durum herkes için geçerli değil. Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'tan video izleyebilmek için tablet aldığını dile getirdi.

Fakat bu durum herkes için geçerli değil. Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, TikTok'tan video izleyebilmek için tablet aldığını dile getirdi.
twitter.com

Gönderiyi görenler ise 'Garibanın yüzü güler mi?' dedirtti!

Gönderiyi görenler ise 'Garibanın yüzü güler mi?' dedirtti!

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nevertheless

birde bu sosyal medyaya verdiğiniz önemi derslerinize verseniz 😂😂