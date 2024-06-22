Bir Bilgisayar Mühendisi Tarafından Oluşturulan E-Devlet Akraba İlişik Kesme Sayfası Goygoy Malzemesi Oldu
Bir Bilgisayar Mühendisi Tarafından Oluşturulan E-Devlet Akraba İlişik Kesme Sayfası Goygoy Malzemesi Oldu
Bir kullanıcı tarafından üretilen E-Devlet Akraba İlişik Kesme sayfası kısa zamanda sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi bu hizmeti son derece 'yararlı' bulsa da goygoycular bu olayı da adeta malzeme haline getirdi.😂
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Bir kullanıcı tarafından üretilen E-Devlet Akraba İlişik Kesme sayfası kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.
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27 yaşındaki bilgisayar mühendisi Eren Fazlıoğlu, o sayfayı bu notla paylaştı👇
Her ne kadar sayfa gerçek olmasa da goygoycuların elinden kurtulamadı.
İletişim Bakanlığı ise konuyla alakalı kısa süre içerisinde açıklama yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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