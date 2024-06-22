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Bir Bilgisayar Mühendisi Tarafından Oluşturulan E-Devlet Akraba İlişik Kesme Sayfası Goygoy Malzemesi Oldu

Bir Bilgisayar Mühendisi Tarafından Oluşturulan E-Devlet Akraba İlişik Kesme Sayfası Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:05

Bir kullanıcı tarafından üretilen E-Devlet Akraba İlişik Kesme sayfası kısa zamanda sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi bu hizmeti son derece 'yararlı' bulsa da goygoycular bu olayı da adeta malzeme haline getirdi.😂

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Bir kullanıcı tarafından üretilen E-Devlet Akraba İlişik Kesme sayfası kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.

Bir kullanıcı tarafından üretilen E-Devlet Akraba İlişik Kesme sayfası kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.

27 yaşındaki bilgisayar mühendisi Eren Fazlıoğlu, o sayfayı bu notla paylaştı👇

27 yaşındaki bilgisayar mühendisi Eren Fazlıoğlu, o sayfayı bu notla paylaştı👇
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Her ne kadar sayfa gerçek olmasa da goygoycuların elinden kurtulamadı.

Her ne kadar sayfa gerçek olmasa da goygoycuların elinden kurtulamadı.

İletişim Bakanlığı ise konuyla alakalı kısa süre içerisinde açıklama yaptı.

İletişim Bakanlığı ise konuyla alakalı kısa süre içerisinde açıklama yaptı.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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Siz olsaydınız akrabalarınızı siler miydiniz?😂 Yorumlarda buluşalım!

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