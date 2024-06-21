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Sahilde Kendi Başlarına Eğlenen Arkadaş Grubuna Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Ağzının Payı Verildi

Sahilde Kendi Başlarına Eğlenen Arkadaş Grubuna Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Ağzının Payı Verildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 21:28

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, rastgele bir şekilde plan yapıp Eskişehir'den çıkarak kendilerini plaja attıkları eğlenceli bir kare paylaştı. Akabinde başka bir kullanıcı, bu eğlenceli kareye 'Bunlar nasıl hayatlar?' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, rastgele bir şekilde plan yapıp Eskişehir'den çıkarak kendilerini plaja attıkları eğlenceli bir kare paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, rastgele bir şekilde plan yapıp Eskişehir'den çıkarak kendilerini plaja attıkları eğlenceli bir kare paylaştı.
twitter.com

Akabinde başka bir kullanıcı, bu eğlenceli kareye 'Bunlar nasıl hayatlar?' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Akabinde başka bir kullanıcı, bu eğlenceli kareye 'Bunlar nasıl hayatlar?' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Bu ilginç tepkiye de yorumlar gecikmedi👇

Bu ilginç tepkiye de yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

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