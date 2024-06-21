Sahilde Kendi Başlarına Eğlenen Arkadaş Grubuna Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Ağzının Payı Verildi
Sahilde Kendi Başlarına Eğlenen Arkadaş Grubuna Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Ağzının Payı Verildi
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, rastgele bir şekilde plan yapıp Eskişehir'den çıkarak kendilerini plaja attıkları eğlenceli bir kare paylaştı.
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Akabinde başka bir kullanıcı, bu eğlenceli kareye 'Bunlar nasıl hayatlar?' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.
Bu ilginç tepkiye de yorumlar gecikmedi👇
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