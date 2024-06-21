Sahilde Kendi Başlarına Eğlenen Arkadaş Grubuna Ahlak Bekçiliği Yapan Kullanıcıya Ağzının Payı Verildi

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, rastgele bir şekilde plan yapıp Eskişehir'den çıkarak kendilerini plaja attıkları eğlenceli bir kare paylaştı. Akabinde başka bir kullanıcı, bu eğlenceli kareye 'Bunlar nasıl hayatlar?' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.