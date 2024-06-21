Bariz Bir Şekilde Yayın Politikasını Değiştirdiği Görülen Elele Dergisinin 1978 Tarihli Sayısı Gündem Oldu

1976 yılından bu yana belirli aralıklarla yayımlanan kadın ve moda dergisi Elele, tekrardan gündem oldu. Bir Twitter (X) kullanıcısı, derginin Şubat 1978 yılına ait olan bir kapağını paylaştı. Kapakta ise anne ve çocuk sağlığı günümüz şartlarına göre daha 'farklı' vurgulandığı görülüyordu. Bu değişiklik ise sosyal medyada gündem oldu.

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