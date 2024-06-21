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Bariz Bir Şekilde Yayın Politikasını Değiştirdiği Görülen Elele Dergisinin 1978 Tarihli Sayısı Gündem Oldu

Bariz Bir Şekilde Yayın Politikasını Değiştirdiği Görülen Elele Dergisinin 1978 Tarihli Sayısı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:58

1976 yılından bu yana belirli aralıklarla yayımlanan kadın ve moda dergisi Elele, tekrardan gündem oldu. Bir Twitter (X) kullanıcısı, derginin Şubat 1978 yılına ait olan bir kapağını paylaştı. Kapakta ise anne ve çocuk sağlığı günümüz şartlarına göre daha 'farklı' vurgulandığı görülüyordu. Bu değişiklik ise sosyal medyada gündem oldu.

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1976 yılından bu yana belirli aralıklarla yayımlanan kadın ve moda dergisi Elele, en çok satın alınan dergilerden bir tanesi.

1976 yılından bu yana belirli aralıklarla yayımlanan kadın ve moda dergisi Elele, en çok satın alınan dergilerden bir tanesi.

Birçok ünlü ismi de konuk eden dergi, değişik konu başlıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Birçok ünlü ismi de konuk eden dergi, değişik konu başlıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, derginin Şubat 1978 yılına ait olan bir kapağını paylaştı. Kapakta ise anne ve çocuk sağlığı günümüz şartlarına göre daha 'farklı' vurgulanmış.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, derginin Şubat 1978 yılına ait olan bir kapağını paylaştı. Kapakta ise anne ve çocuk sağlığı günümüz şartlarına göre daha 'farklı' vurgulanmış.

Kapağı paylaşan kullanıcı, '70'ler kadar olamadık' notunu düşmeyi de ihmal etmedi...

Kapağı paylaşan kullanıcı, '70'ler kadar olamadık' notunu düşmeyi de ihmal etmedi...
twitter.com

Yıllar geçtikçe yayın politikasında bariz bir değişikliğe gittiği görülen dergiye de yorumlar gecikmedi👇

Yıllar geçtikçe yayın politikasında bariz bir değişikliğe gittiği görülen dergiye de yorumlar gecikmedi👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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