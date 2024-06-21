Mahalledeki Kedilere Nüfus Sayımı Yapan Küçük Kuzenlerini Paylaşarak Hepimizi Yumuşacık Eden Kullanıcı
Mahalledeki Kedilere Nüfus Sayımı Yapan Küçük Kuzenlerini Paylaşarak Hepimizi Yumuşacık Eden Kullanıcı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, kuzenlerinin mahalledeki kedilere 'nüfus sayımı' yaptığını söylediği bir listeyi paylaştı. Listede birbirinden farklı kedinin ismi bulunuyor. Gelin bu tatlı mı tatlı listeye beraber bakalım👇
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, kuzenlerinin mahalledeki kedilere 'nüfus sayımı' yaptığını söylediği bir listeyi paylaştı. Listede birbirinden farklı kedinin ismi bulunuyor.
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Kedilerin tatlılığına tabii ki de karşı koyamıyoruz. Dört ayaklı dostlarımızın isimlerini liste haline getiren bu kuzen grubuna ise birbirinden farklı yorum geldi.
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