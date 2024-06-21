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Mahalledeki Kedilere Nüfus Sayımı Yapan Küçük Kuzenlerini Paylaşarak Hepimizi Yumuşacık Eden Kullanıcı

Mahalledeki Kedilere Nüfus Sayımı Yapan Küçük Kuzenlerini Paylaşarak Hepimizi Yumuşacık Eden Kullanıcı

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 18:25

Bir X (Twitter) kullanıcısı, kuzenlerinin mahalledeki kedilere 'nüfus sayımı' yaptığını söylediği bir listeyi paylaştı. Listede birbirinden farklı kedinin ismi bulunuyor. Gelin bu tatlı mı tatlı listeye beraber bakalım👇

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, kuzenlerinin mahalledeki kedilere 'nüfus sayımı' yaptığını söylediği bir listeyi paylaştı. Listede birbirinden farklı kedinin ismi bulunuyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, kuzenlerinin mahalledeki kedilere 'nüfus sayımı' yaptığını söylediği bir listeyi paylaştı. Listede birbirinden farklı kedinin ismi bulunuyor.
twitter.com

Kedilerin tatlılığına tabii ki de karşı koyamıyoruz. Dört ayaklı dostlarımızın isimlerini liste haline getiren bu kuzen grubuna ise birbirinden farklı yorum geldi.

Kedilerin tatlılığına tabii ki de karşı koyamıyoruz. Dört ayaklı dostlarımızın isimlerini liste haline getiren bu kuzen grubuna ise birbirinden farklı yorum geldi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

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twitter.com

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twitter.com
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