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Dünyaca Ünlü İsimlerden Aşka Olan Umudumuzu Yeşertecek İlham Verici Cümleler

Dünyaca Ünlü İsimlerden Aşka Olan Umudumuzu Yeşertecek İlham Verici Cümleler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 10:31

Sizler de takdir edersiniz ki birçok ünlü isim kendi aşk hayatlarından yola çıkarak birçok kişiye tavsiyelerde bulunuyor. Hayran kitlelerine de özel hayatlarını açan ünlülerin birbirinden ilham verici enstantanelerine beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.azquotes.com/quote/126477...
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1. "Umursamazlık ve ihmalkarlık çoğu zaman düpedüz sevmemekten çok daha fazla zarar verir." — J.K. Rowling

1. "Umursamazlık ve ihmalkarlık çoğu zaman düpedüz sevmemekten çok daha fazla zarar verir." — J.K. Rowling

2. "Kendiniz gibi olamayacağınız bir ilişkiye boyun eğmeyin." — Oprah Winfrey

2. "Kendiniz gibi olamayacağınız bir ilişkiye boyun eğmeyin." — Oprah Winfrey

3. "Nihayetinde, aldığınız sevgi, verdiğiniz sevgiye eşittir." — Paul McCartney

3. "Nihayetinde, aldığınız sevgi, verdiğiniz sevgiye eşittir." — Paul McCartney

4. "Saf sevgiyi gösterebilecek kadar evrimleşmiş olan tek canlılar köpekler ve bebeklerdir." — Johnny Depp

4. "Saf sevgiyi gösterebilecek kadar evrimleşmiş olan tek canlılar köpekler ve bebeklerdir." — Johnny Depp

5. "Ne diyebilirim ki? Eğer bir ilişki yürümüyorsa, albüm yap." — Miley Cyrus

5. "Ne diyebilirim ki? Eğer bir ilişki yürümüyorsa, albüm yap." — Miley Cyrus
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6. "Cesur olmak, karşılık beklemeden koşulsuz sevmektir." — Madonna

6. "Cesur olmak, karşılık beklemeden koşulsuz sevmektir." — Madonna

7. "İlişkimizde birkaç kuralımız var. İlk kural, ona her şeye sahip olduğunu hissettirmem. İkinci kural ise her konuda onun sözünün dinlenmesine izin veriyorum. Ve şu ana kadar işe yarıyor." — Justin Timberlake

7. "İlişkimizde birkaç kuralımız var. İlk kural, ona her şeye sahip olduğunu hissettirmem. İkinci kural ise her konuda onun sözünün dinlenmesine izin veriyorum. Ve şu ana kadar işe yarıyor." — Justin Timberlake

8. "Bana asla başarılı olamayacağımı, Grammy'ye aday gösterilmeyeceğimi, asla hit bir şarkım olmayacağını ve başarısız olmamı umduğunu söyleyen bir erkek arkadaşım vardı. Ona, 'Bir gün, birlikte olmadığımızda, dışarıda beni duymadan ya da görmeden bir fincan kahve bile sipariş edemeyeceksin' dedim." — Lady Gaga

8. "Bana asla başarılı olamayacağımı, Grammy'ye aday gösterilmeyeceğimi, asla hit bir şarkım olmayacağını ve başarısız olmamı umduğunu söyleyen bir erkek arkadaşım vardı. Ona, 'Bir gün, birlikte olmadığımızda, dışarıda beni duymadan ya da görmeden bir fincan kahve bile sipariş edemeyeceksin' dedim." — Lady Gaga

9. "Bir ilişkinin bitişi zordur. Sanki içinizi biri ameliyatla açıyormuş gibi hissedersiniz." — Jennifer Aniston

9. "Bir ilişkinin bitişi zordur. Sanki içinizi biri ameliyatla açıyormuş gibi hissedersiniz." — Jennifer Aniston

10. "Basit bir 'seni seviyorum' cümlesi bile paradan daha çok şey ifade eder." — Frank Sinatra

10. "Basit bir 'seni seviyorum' cümlesi bile paradan daha çok şey ifade eder." — Frank Sinatra
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11. "Aşkın gerçek anlamını öğrendim. Aşk mutlak sadakattir. İnsanlar unutulur, görünüş bozulur ama sadakat asla kaybolmaz. Bazı insanlara o kadar çok güvenebilirsiniz ki, saatinizi onlara göre ayarlayabilirsiniz. Ve bu aşktır, çok heyecan verici görünmese bile." — Sylvester Stallone

11. "Aşkın gerçek anlamını öğrendim. Aşk mutlak sadakattir. İnsanlar unutulur, görünüş bozulur ama sadakat asla kaybolmaz. Bazı insanlara o kadar çok güvenebilirsiniz ki, saatinizi onlara göre ayarlayabilirsiniz. Ve bu aşktır, çok heyecan verici görünmese bile." — Sylvester Stallone

12. "Ben de bir insanım ve aşık oluyorum ve bazen her durumu kontrol edemiyorum." — Beyoncé

12. "Ben de bir insanım ve aşık oluyorum ve bazen her durumu kontrol edemiyorum." — Beyoncé

13. "Tüm kalbinizle dolu dolu, virgülüne kadar sevmenin kötü bir sonucu yoktur. Sevgi vererek her zaman kazanırsınız." — Reese Witherspoon

13. "Tüm kalbinizle dolu dolu, virgülüne kadar sevmenin kötü bir sonucu yoktur. Sevgi vererek her zaman kazanırsınız." — Reese Witherspoon

14. "Ayağa kalktığınızda - tabii eğer ayağa kalkmayı başarabilirseniz - bu en büyük başarıdır. Hatırlıyorum da New York'ta Trump Hotel'deydim ve uyandığımda artık bunu aştığımı biliyordum. Farklı bir gündü. Farklı hissediyordum. Kendimi yalnız hissetmiyordum. Kalkıp dünyaya karışmak istediğimi hissettim. Bu harika, harika bir duyguydu." — Rihanna

14. "Ayağa kalktığınızda - tabii eğer ayağa kalkmayı başarabilirseniz - bu en büyük başarıdır. Hatırlıyorum da New York'ta Trump Hotel'deydim ve uyandığımda artık bunu aştığımı biliyordum. Farklı bir gündü. Farklı hissediyordum. Kendimi yalnız hissetmiyordum. Kalkıp dünyaya karışmak istediğimi hissettim. Bu harika, harika bir duyguydu." — Rihanna

15. "Sağlıklı bir ilişki söz konusu olduğunda iki yarım bir bütün oluşturmaz. İki bütün olmak gerekir." — Patricia L. Fry

15. "Sağlıklı bir ilişki söz konusu olduğunda iki yarım bir bütün oluşturmaz. İki bütün olmak gerekir." — Patricia L. Fry

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